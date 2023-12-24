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        Siirt'te bedensel engellilere akülü sandalye hediye edildi

        Siirt'te ihtiyaç sahibi bedensel engellilere akülü sandalye desteğinde bulunuldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.12.2023 - 16:30 Güncelleme: 24.12.2023 - 16:35
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        Siirt'te bedensel engellilere akülü sandalye hediye edildi
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        Siirt’te ihtiyaç sahibi bedensel engellilere akülü sandalye desteğinde bulunuldu.

        Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Siirt Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü ekipleri, Vali ve Belediye Başkan Vekili Kemal Kızılkaya'nın talimatıyla ihtiyaç sahibi engellileri ziyaret etti.​​​​​​​

        Kooperatif Mahallesi'nde yaşayan bedensel engelli Ş.K. ve A.A'yı ziyaret eden ekipler, akülü sandalye desteğinde bulundu.

        Galeri
        Galeri

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