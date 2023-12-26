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        Siirt'te heyelandan kapanan köy yolu ulaşıma açıldı

        Siirt'in Şirvan ilçesinde, heyelan nedeniyle kapanan köy yolu ulaşıma açıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.12.2023 - 14:37 Güncelleme: 26.12.2023 - 15:42
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        Siirt'te heyelandan kapanan köy yolu ulaşıma açıldı
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        Siirt'in Şirvan ilçesinde, heyelan nedeniyle kapanan köy yolu ulaşıma açıldı.

        İl Özel İdaresinden yapılan açıklamaya göre, sağanak nedeniyle ilçeye bağlı Çavuşlu köyü yolunda heyelan meydana geldi.

        Heyelan nedeniyle köy yolu ulaşıma kapandı.

        İhbar üzerine bölgeye yönlendirilen İl Özel İdaresi ekipleri, yaklaşık bir saat süren çalışmanın ardından yolu ulaşıma açtı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Siirt haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Siirt Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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