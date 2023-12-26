Siirt'te 11 düzensiz göçmen yakalandı, 5 organizatör tutuklandı

Siirt'in Baykan ilçesinde düzenlenen operasyonda 11 düzensiz göçmen yakalandı, organizatör oldukları iddiasıyla yakalanan 5 kişi de tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, göçmen kaçakçılığının önlenmesine yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Bu çerçevede Veyselkarani beldesinde durdurulan 2 araçta Afganistan uyruklu 11 düzensiz göçmen ile göçmen kaçakçılığını organize ettikleri ileri sürülen 5 kişi yakalandı.

Düzensiz göçmenler, jandarmadaki işlemlerinin ardından sınır dışı edilmek üzere Van Göç İdaresi Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.

Organizatör oldukları iddiasıyla gözaltına 5 kişi ise jandarmadaki işlemlerin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

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