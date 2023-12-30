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        Firari cinayet ve terör şüphelisi, Siirt'te yakalandı

        SİİRT'te, 3 yıl önce 1 kişinin öldürüldüğü olay ile PKK/KCK ve YPG/YDG-H üyeliğinden 3 yıldır aranan M.S., yakalandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 30.12.2023 - 15:21 Güncelleme: 30.12.2023 - 15:25
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        Firari cinayet ve terör şüphelisi, Siirt'te yakalandı
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        SİİRT'te, 3 yıl önce 1 kişinin öldürüldüğü olay ile PKK/KCK ve YPG/YDG-H üyeliğinden 3 yıldır aranan M.S., yakalandı.

        İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekiplerinin çalışmasında, 18 Aralık 2020'de kent merkezine bağlı Gökçebağ beldesinde O.U.'nun öldürüldüğü olay ile PKK/KCK ve YPG/YDG-H üyeliğinden 3 yıldır aranan M.S., düzenlenen operasyonla yakalanıp, gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen M.S., çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Siirt haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Siirt Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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