Firari cinayet ve terör şüphelisi, Siirt'te yakalandı
SİİRT'te, 3 yıl önce 1 kişinin öldürüldüğü olay ile PKK/KCK ve YPG/YDG-H üyeliğinden 3 yıldır aranan M.S., yakalandı.
SİİRT'te, 3 yıl önce 1 kişinin öldürüldüğü olay ile PKK/KCK ve YPG/YDG-H üyeliğinden 3 yıldır aranan M.S., yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekiplerinin çalışmasında, 18 Aralık 2020'de kent merkezine bağlı Gökçebağ beldesinde O.U.'nun öldürüldüğü olay ile PKK/KCK ve YPG/YDG-H üyeliğinden 3 yıldır aranan M.S., düzenlenen operasyonla yakalanıp, gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen M.S., çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.
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