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        İnşaatta elektrik akımına kapılıp 2´nci kattan düşen 2 işçiden 1´i öldü (2)

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 29.12.2023 - 16:17 Güncelleme: 29.12.2023 - 16:20
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        İnşaatta elektrik akımına kapılıp 2´nci kattan düşen 2 işçiden 1´i öldü (2)
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        HASTANEDEHAYATINI KAYBETTİ

        Siirt'te inşaatta taşıdıkları demirin elektrik teline çarpması ile akıma kapılıp, 2'nci kattan zemine düşen 2 işçiden İdris Geçgel (54), kaldırıldığı Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde hayatını kaybetti. Geçgel'in cenazesi, otopsi için aynı hastanenin morguna götürüldü. Soruşturma sürüyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Siirt haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Siirt Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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