İnşaatta elektrik akımına kapılıp 2´nci kattan düşen 2 işçiden 1´i öldü (2)

HASTANEDEHAYATINI KAYBETTİ

Siirt'te inşaatta taşıdıkları demirin elektrik teline çarpması ile akıma kapılıp, 2'nci kattan zemine düşen 2 işçiden İdris Geçgel (54), kaldırıldığı Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde hayatını kaybetti. Geçgel'in cenazesi, otopsi için aynı hastanenin morguna götürüldü. Soruşturma sürüyor.