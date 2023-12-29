İnşaatta elektrik akımına kapılıp 2´nci kattan düşen 2 işçiden 1´i öldü (2)
HASTANEDEHAYATINI KAYBETTİ
Siirt'te inşaatta taşıdıkları demirin elektrik teline çarpması ile akıma kapılıp, 2'nci kattan zemine düşen 2 işçiden İdris Geçgel (54), kaldırıldığı Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde hayatını kaybetti. Geçgel'in cenazesi, otopsi için aynı hastanenin morguna götürüldü. Soruşturma sürüyor.
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