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        Siirt'te terör propagandası iddiasıyla 9 şüpheli yakalandı

        Siirt'te terör örgütü PKK/KCK propagandası yaptıkları iddiasıyla 9 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.12.2023 - 12:18 Güncelleme: 29.12.2023 - 12:18
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        Siirt'te terör propagandası iddiasıyla 9 şüpheli yakalandı
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        Siirt'te terör örgütü PKK/KCK propagandası yaptıkları iddiasıyla 9 şüpheli gözaltına alındı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve Terörle Mücadele (TEM) Şube müdürlüklerince terör örgütü PKK/KCK'nın eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik çalışmalar sürüyor.

        Bu kapsamda, 26 Aralık'ta merkez Doğan Mahallesi Mithat Öktüren Caddesi'nde basın açıklaması yapmalarına izin verilmeyen bir grubun yasa dışı sloganlar attığı, "suç ve suçluyu övmek" suçunu işlediği ve örgüt propagandası yaptığı tespit edildi.

        Bunun üzerine Siirt Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında söz konusu grupta yer aldığı belirlenen 9 şüpheli, adreslerine düzenlenen eş zamanlı operasyonla yakalandı.

        Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Siirt haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Siirt Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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