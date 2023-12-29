New York'ta binlerce kişi toplandı: Gazze'de ölen bebek ve çocuklar için sessiz yürüyüş

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GAZZE'DE CAN KAYBI 21 BİNİ AŞTI

İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırılarında en az 8 bin 800'ü çocuk, 6 bin 300'ü kadın olmak üzere, 21 bin 320 Filistinli öldürüldü, 55 bin 603 kişi de yaralandı.