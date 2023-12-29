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        Haberler Gündem 3. Sayfa SON DAKİKA HABERİ: Ankara'da bir adam oğlunu öldürdüğünü düşündüğü için gelinini vurdu!

        Oğlu canına kıydı! Kayınpeder gelini katletti!

        Ankara'da, bir hafta önce yaşamına son veren 46 yaşındaki emlakçı Yusuf Demir'in eşi 42 yaşındaki Derya Demir, 65 yaşındaki kayınpederi Satılmış Demir tarafından tabancayla vurularak öldürüldü. Demir'in gelinini, oğlunun ölümüyle ilgili çıkan tartışmada öldürdüğü belirtildi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 29.12.2023 - 08:16 Güncelleme: 29.12.2023 - 09:15
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        Oğlu canına kıydı! Kayınpeder gelini katletti!
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        Ankara'nın Altındağ ilçesi Karapürçek Mahallesi'nde, 3 çocuk annesi Derya Demir (42) ile kayınpederi Satılmış Demir (65) arasında evde tartışma çıktı.

        GELİNİNE SİLAHLA ATEŞ ETTİ

        DHA'da yer alan habere göre Satılmış Demir, tartışma sırasında Derya Demir'e tabancayla ateş etti. İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        2 KURŞUNLA HAYATINI KAYBETTİ

        Sağlık görevlilerinin incelemesinde Derya Demir'in, başına ve sırtına isabet eden 2 kurşunla hayatını kaybettiği belirlendi. Derya Demir'in cansız bedeni, otopsi işlemleri için Ankara Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

        KAYINPEDERİN 14 SUÇ KAYDI ÇIKTI

        Polis tarafından gözaltına alınan Satılmış Demir'in, 'Taksirle yaralama' ve 'Görevi yaptırmamak için direnme' gibi suçlardan 14 kaydının olduğu öğrenildi.

        BİR HAFTA ÖNCE OĞLU CANINA KIYMIŞTI

        Derya Demir'in eşi emlakçı Yusuf Demir, 1 hafta önce ofisinde etrafa tüfekle ateş ettikten sonra kapıyı kilitleyip, yaşamına son vermişti.

        Satılmış Demir'in, oğlunun ölümüyle ilgili çıkan tartışma sonucu gelinini öldürdüğü belirtildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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        #ankara
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