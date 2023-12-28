Siirt'te sis etkisini artırdı

Siirt'te etkili olan yoğun sis, görüş mesafesini düşürdü.

​​​​​​​Kentte sabah saatlerinde başlayan sis, öğle saatlerinde etkisini artırdı.

Sis nedeniyle bazı yerlerde görüş mesafesi 15 metreye kadar düştü, sürücüler dikkatli ilerledi.

​​​​​​​Siirt-Kurtalan ve Şirvan-Pervari kara yolunda önlem alan trafik ekipleri, sürücüleri takip mesafesini korumaları ve hız yapmamaları konusunda uyardı.

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