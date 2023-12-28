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        Siirt'te sis etkisini artırdı

        Siirt'te etkili olan yoğun sis, görüş mesafesini düşürdü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.12.2023 - 13:08 Güncelleme: 28.12.2023 - 13:29
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        Siirt'te sis etkisini artırdı
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        Siirt'te etkili olan yoğun sis, görüş mesafesini düşürdü.

        ​​​​​​​Kentte sabah saatlerinde başlayan sis, öğle saatlerinde etkisini artırdı.

        Sis nedeniyle bazı yerlerde görüş mesafesi 15 metreye kadar düştü, sürücüler dikkatli ilerledi.

        ​​​​​​​Siirt-Kurtalan ve Şirvan-Pervari kara yolunda önlem alan trafik ekipleri, sürücüleri takip mesafesini korumaları ve hız yapmamaları konusunda uyardı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Siirt haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Siirt Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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