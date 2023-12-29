Türkiye'nin her yerinde özellikle telefon dolandırıcıları, yasa dışı bahis şebekeleri ve internet üzerinden dolandırıcılık yapan şebekeler, yöntemlerini değiştirdiler. Habertürk muhabiri Mustafa Şekeroğlu’nun özel haberine göre, bu tür şebekeler, dolandırdıkları vatandaşlardan aldıkları paraların izini yok etmek için bin bir oyunla, elde ettikleri hesaplar üzerinden kripto paraya dönüştürüyorlar.

Dolandırıcılık masasında uzun yıllar çalışıp emekli olan adli bilişim suçları bilirkişi Soner Gömeç bu yöntemi şöyle anlattı: "İnsanları nasıl kandırıyorlar? Burada birkaç yöntem var. Örneğin bu tür suç şebekleri, önceleri yurt dışında yaşayan ve Türkiye’de banka hesapları aktif olmayan ölü hesaplar dediğimiz kişilerin hesap numarasını bir şekilde bulup sahte talimatlı evraklarla, para akışını hesap üzerinden yapıyorlardı.

Peki bu dolandırıcılar nasıl çalışıyor? Paralar kimlerin hesaplarına nasıl aktarılıyor? Habertürk o detayları ve dolandırıcıların yeni yöntemlerini gün yüzüne çıkartıyor. Özellikle telefon ve yasa dışı bahis işi yapan dolandırıcıların yöntemlerinden biri ölü hesapları tespit etmek oluyor.

Gömeç, TCK 158 kapsamında, bu çete ve şebekelerin para aktarmasına alet olan gençleri şöyle uyardı: "Burada sanık durumuna düşen genç, örgüt üyeliğinden işlem görür ve bilişim sistemlerinin kullanılması suretiyle nitelikli dolandırıcılıktan 3 ilâ 10 yıl hapis cezası öngörülmektedir."

Adli Bilişim Uzmanı Gömeç, şöyle devam etti: "Bu yöntem azalınca dolandırıcılar bu kez işsiz gençleri bulup, belli bir komisyon karşılığında yeni açtırdıkları banka hesapları üzerinden para akışını sağlamaya çalıştı. Banka hesabını veren kişinin hesabına gelip ve giden para trafiğine göre, verilen komisyon devede kulak kalıyor. Bir başka yöntemde; sosyal medya ve internet üzerinden şifre ve kart kullandırma diye aratmalarda da şifreyi dolandırıcılara verebiliyor.”

ŞİMDİ DE ÜNİVERSİTE VE LİSE ÖĞRENCİLERİ

Marmara Üniversitesi Öğretim Üyesi Avukat Prof. Dr. Hediye Ergin.

Yapılan birçok operasyonda, banka hesaplarına para gönderilen kişilerin tutuklanmasının ardından, dolandırıcılar bu kez gözünü üniversite öğrencilerine dikti. Kandırdıkları üniversite öğrencileri adına hesaplar açtıran dolandırıcılar, para trafiğini bu yolla yürütmeye çalışıyor. Bu konuya dikkat çeken Gömeç, “Son günlerde bu tür çeteler bu kez özellikle üniversite öğrencilerini kendilerine hedef almaya başladı. Öğrenci kardeşlerimize, 'Bahisten para gelecek, ya bir şey olmaz. Tamamen yasal, sen korkma sen payını al. Üniversitelisin harçlığın olsun' diye birkaç bankadan hesap açtırıp; kart ve şifrelerini alıp bu dolandırıcılık yöntemini kullanıyorlar. Tabii üniversite ve liseye giden gençleri bu konuda kandırmak çok daha kolay görülüyor" dedi.

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PARALAR NE OLUYOR?

Açtıkları hesaplar üzerinden parayı sağlayan dolandırıcılar, paranın izini kaybetmek için de hemen kripto paraya çeviriyorlar. Oradan da soğuk cüzdana aktarılıyor. Özellikle telefon dolandırıcılarının yaptığı bu yöntemde birçok hesabı kullanılan genç tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Adli Bilişim Uzmanı Gömeç, hesap sahipleri de ‘Nitelikli dolandırıcılık’ ve 'Bilişim yolu üzerinden dolandırıcılık’ suçlamasıyla yargılandıklarını belirtiyor. Gömeç, gençlerin, kazandıkları küçük paralara karşı büyük cezalar alacaklarının farkında olmadıklarını söyledi.

ÜNİVERSİTE VE LİSE ÖĞRENCİLERİNE UYARI MESAJLARI

Bazı üniversiteler ve okullar, öğrencilerinin bu tür suç örgütlerinin tuzağına düşmemeleri için tüm öğrencilerine uyarıcı mesajlar atıyor. Bu üniversitelerden biri de Marmara Üniversitesi. Marmara Üniversitesi Rektörlüğü, tüm öğrencilerinin cep telefonlarına şu mesajı göndererek suç örgütlerine karşı uyarıda bulundu:

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"Ülkemiz genelinde son dönemde bazı üniversite öğrencilerinin kolay para kazanma düşüncesi ile kendilerine ait banka hesaplarını veya banka kartlarını belli bir komisyon karşılığında şüpheli kişi veya suç gruplarına kiraladıkları Yükseköğretim Kurulu'ndan gelen yazıda belirtilmektedir.

Lütfen: Banka hesaplarınıza ait şifre ve bilgileri para karşılığında kimseyle paylaşmayın! Başkasının suçuna ortak olmayın! Aksi takdirde sorumlu tutulacağınızı unutmayın. Marmara Üniversitesi Rektörlüğü”

PROF. DR. HEDİYE ERGİN: DERSLERDE DE UYARIYORUZ

Üniversite öğrencilerini hedef alan dolandırıcılara karşı öğrencilere uyarıda bulunduklarını anlatan Marmara Üniversitesi Öğretim Üyesi Avukat Prof. Dr. Hediye Ergin şöyle konuştu: “Ben, Seçil Erzan tarafından yapılan dolandırıcılık soruşturmasında mağdur olan müvekkilimin bulunmasıyla ilk kez bir dolandırıcılık davasında yer aldım. Ancak bunun dışında farklı yaşanan dolandırıcılık yöntemlerinin yaşandığını duyduk. Özellikle üniversite öğrencilerini kandırarak hesaplarını kullanan suç şebekelerinin para transferi yaptığı durumlar yaşanıyor. Biz de bu konuda öğrencilerimize uyarılarda bulunuyoruz. Hatta derslerimde zaman zaman, tanımadığınız kimseye kimlik bilgilerinizi vermeyin bu tür dolandırıcılık olaylarının yaşandığını ifade ediyorum. Bu konuda okul yönetimi de çok titiz davranarak, öğrencilerimizi uyaran mesajlar attı. Öğrencilerimiz lütfen bu kişilerin tuzağına düşmesin. Dikkat etsinler."

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"LİSE ÖĞRENCİLERİ BUNA DİKKAT ETSİN"

Gömeç son olarak, özellikle sosyal medya hesaplarında çalınma yöntemi çok olduğunu ve bu çalınan hesaplar üzerinden ekli olan diğer kişiye arkadaşıymış gibi mesaj atarak doğruluma kodunun istendiğini belirterek, “Kesinlikle bu tür doğrulama mesajına cevap verilmemesi lazım. Bu tür dolandırıcıların hedeflerinde liseli öğrenciler var. Dolandırıcılar, lise öğrencisinden anne ve babanın kimlik ve kart bilgilerini isteyebilir. Buna dikkat edilmesi lazım. Hiçbir bilgi verilmemesi lazım” dedi.

ÖĞRENCİLER UYARILIYOR

Bazı Milli Eğitim İl Müdürlüklerinin de, bu konuda okul müdürlerine, “Kıymetli müdürlerimiz öğrencilerimizin sosyal medya hesapları üzerinden özel mesaj yoluyla dolandırıcılık yapılmaya çalışılmakta, arkadaşlarının hesapları ele geçirilerek arkadaşları gibi mesaj atılıp, onların da hesaplarının çalınmaması için doğrulama yapılması gerektiği bunun için anne babasının kimlik fotoğrafının, kredi kartı fotoğrafının ve çocukların fotoğraflarının istendiği, çocukların tehdit edildiği duyumları alınmıştır. Velilerimize 18 yaş altında sosyal medya kullanımının yasal olmaması hatırlatılıp var ise gelen özel mesajlara cevap verilmemesi ayrıca istenen kimlik bilgisi, fotoğraf gibi bilgilerin verilmemesi bununla ilgili gerekli hassasiyetin gösterilmesini rica ederiz. Bütün öğretmenlerimizin, velilerimizin ve okullarımızda öğrencilerimizin acilen bilgilendirmesi hususunda gereğini rica ederim" diye uyarıcı nitelikle mesajlar gönderdiği ortaya çıktı.