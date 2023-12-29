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        Haberler Gündem 3. Sayfa Bir annenin en zor anları: Kardeş kardeşi öldürdü, anne, oğlu için müebbet istedi! - Son dakika haberler

        Bir oğlu diğer oğlunu öldürdü! Acılı annenin en zor isteği!

        Bartın'da, tartıştığı ağabeyi 42 yaşındaki Muharrem Kayık´ı av tüfeğiyle vurarak öldüren 38 yaşındaki Nuri Kayık´ın, 'kardeşe karşı kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle tutuklu yargılandığı davada kardeşlerin annesi 71 yaşındaki Yurdanur Kayık, "Cezaevinde bulunan kişiden şikayetçiyim. Ona müebbet hapis cezası verilsin. Bana bakan yavrumu kaybettim. Davacıyım. Bu cezaevindeki kişi daha önce de cezaevinde yattı. Ölen oğlum Muharrem hep buna baktı" dedi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 29.12.2023 - 10:23 Güncelleme: 29.12.2023 - 10:51
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        Bir oğlu diğer oğlunu öldürdü! Acılı annenin en zor isteği!
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        Bartın'da olay, 9 Mart'ta Kurucaşile ilçesine bağlı Karaman köyünde meydana geldi. Nuri (38) ve Muharrem (42) Kayık kardeşler arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle tartışma çıktı.

        AĞABEYİNİ TÜFEKLE ÖLDÜRDÜ

        Ağabeyini öldüren Nuri Kayık için ağır müebbet hapis isteniyor.
        Ağabeyini öldüren Nuri Kayık için ağır müebbet hapis isteniyor.

        DHA'da yer alan habere göre tartışmanın büyümesiyle Nuri Kayık, evdeki av tüfeğini alıp, ağabeyi Muharrem Kayık'ı göğsünden vurdu. Muharrem Kayık hayatını kaybederken, Nuri Kayık ise jandarma tarafından gözaltına alınıp, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

        AĞIR MÜEBBET HAPİS İSTENDİ

        Kardeşi tarafından öldürülen Muharrem Kayık.
        Kardeşi tarafından öldürülen Muharrem Kayık.

        Bartın Ağır Ceza Mahkemesi'nce Nuri Kayık hakkında, 'Kardeşe karşı öldürme' suçundan `Ağırlaştırılmış müebbet hapis´ istemiyle dava açıldı. Davanın ilk duruşmasına tutuklu sanık Nuri Kayık ile şikayetçi olan anne Yurdanur Kayık, ağabey Tural Kayık, Muharrem Kayık´ın eşi Sibel Kayık ve taraf avukatları katıldı.

        "ONA MÜEBBET HAPİS VERİLSİN"

        Duruşmada söz hakkı verilen anne Yurdanur Kayık, "Cezaevinde bulunan kişiden şikayetçiyim. Ona müebbet hapis cezası verilsin. Bana bakan yavrumu kaybettim. Davacıyım. Bu cezaevindeki kişi daha önce de cezaevinde yattı. Ölen oğlum Muharrem hep buna baktı. Muharrem benim yavrumdu, o bir başkaydı" dedi.

        "KAVGAYI HEP NURİ ÇIKARTIYORDU"

        Sanık avukatının, "Rahmetli oğlunuzla, şu anda cezaevinde bulunan oğlunuzla bir kavgası oldu mu?" sorusuna ise Yurdanur Kayık, "Kavgayı hep Nuri çıkartıyordu. Muharrem´i sürekli tehdit ederdi. Muharrem hep bana, 'Onun evinin önünden bile hızlı hızlı geçiyorum muhatap olmamak için' derdi" diye konuştu

        "BEN AĞABEYİMİ ÇOK SEVİYORDUM"

        Mahkeme Başkanı, tutuklu sanık Nuri Kayık'a, "Annenin söyledikleri hakkında ne diyeceksin?" diye sordu. Sanık Kayık, "Ben annemin söylediklerini kabul etmiyorum. Ben ağabeyimi çok seviyordum. Bunlar beni hep darp ediyordu. Beni eve çağırıp darp edip, evden atıyorlardı. Benim mal mülkle işim olmaz. Hatta ben benim üzerimdeki bütün mal varlığımı ablama verdim. Ben ağabeyimi herkesten çok seviyordum. Ağabeyimi doldurup hep üzerime salıyorlardı. Cezaevinden çıktından sonra güzel bir hayat kurmak istedim. Ben sürekli düzenli hayatım olsun diye sınavlara da giriyordum. Hatta olayın olduğu gece İş-Kur´dan beni aradılar. Ertesi gün işe başlayacaktım. Ama olmadı. Olaydan sonra ağabeyimin yanına gittim, ambulansı ben aradım. Söyleyeceklerim bu kadar" dedi.

        Mahkeme heyeti, sanık Nuri Kayık´ın tutukluluk halinin devamına karar verip, diğer tanıkların dinlenmesi için duruşmayı erteledi.

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        #bartın
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