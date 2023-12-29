İnşaatta elektrik akımına kapılıp 2´nci kattan düşen 2 işçi yaralandı

SİİRT´te, inşaatta taşıdıkları demirin elektrik teline çarpmasıyla akıma kapılıp, 2´nci kattan düşen 2 işçi, yaralandı.

Olay, öğle saatlerinde, Barış Mahallesi´nde meydana geldi. İnşaatta çalışan Ahmet Y. (53) ile İdris G. (54), binanın dış sıvasını yapmak için çıktıkları iskelede taşıdıkları demirin, yandaki direkteki elektrik tellerine temas etmesi sonucu, akıma kapılıp 2´nci kattan düştü. İhbarla, olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi´ne kaldırılıp tedaviye alındı. Yaralılardan İdris G.´nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu belirtilirken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.