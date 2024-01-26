Siirt´te oto tamircide çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü

SİİRT´te küçük sanayi sitesinde bulunan bir oto tamir atölyesinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Yangın, akşam saatlerinde Afetevler Mahallesi'nde bulunan küçük sanayi sitesindeki İlhan Oktay'a ait oto tamir atölyesinde çıktı. İş yerinin atık yağ ve parçaların bulunduğu bölümde, henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbarla olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yangın, ekiplerin yarım saatlik müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürüldü. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken, işyerinde hasar oluştu. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.