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        Siirt-Şırnak kara yolu kar nedeniyle ulaşıma kapandı

        Siirt'in Eruh ilçesini Şırnak merkeze bağlayan kara yolu, kar yağışı ve tipi nedeniyle ulaşıma kapandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.01.2024 - 23:28 Güncelleme: 26.01.2024 - 23:35
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        Siirt-Şırnak kara yolu kar nedeniyle ulaşıma kapandı
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        Siirt'in Eruh ilçesini Şırnak merkeze bağlayan kara yolu, kar yağışı ve tipi nedeniyle ulaşıma kapandı.

        Kentte akşam başlayan kar yağışı, Eruh, Pervari ve Şirvan ilçelerinde etkisini sürdürüyor.

        Eruh ilçesini Şırnak merkeze bağlayan kara yolunun Birini Tepesi mevkisi, kar yağışı ve tipi nedeniyle ulaşıma kapandı.

        Pervari ilçesinde de kar yağışı ve tipi nedeniyle Geçittepe grup köy yolu ile 9 köy ve 4 mezraya, Şirvan ilçesinde ise 4 köye ulaşım sağlanamıyor.

        Karayolları 94. Siirt Şube Şefliği ve İl Özel İdaresi ekipleri yolları açmak için çalışmalarını sürdürüyor.

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        Galeri

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