Siirt'te çocuk nöroloji uzmanı göreve başladı

Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde Çocuk Nöroloji Uzmanı Dr. Çağatay Günay, göreve başladı.

Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yapılan açıklamaya göre, Çocuk Nörolojisi Uzmanı Dr. Günay, 113. Dönem Devlet Hizmet Yükümlülüğü kurası neticesinde hastaneye ataması yapıldı.

Dr. Günay, dün itibariyle hasta kabulüne başladı.