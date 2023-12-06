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        Siirt'te çocuk nöroloji uzmanı göreve başladı

        Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde Çocuk Nöroloji Uzmanı Dr. Çağatay Günay, göreve başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.12.2023 - 10:43 Güncelleme: 06.12.2023 - 12:05
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        Siirt'te çocuk nöroloji uzmanı göreve başladı
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        Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde Çocuk Nöroloji Uzmanı Dr. Çağatay Günay, göreve başladı.

        Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yapılan açıklamaya göre, Çocuk Nörolojisi Uzmanı Dr. Günay, 113. Dönem Devlet Hizmet Yükümlülüğü kurası neticesinde hastaneye ataması yapıldı.

        Dr. Günay, dün itibariyle hasta kabulüne başladı.

        Galeri
        Galeri

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