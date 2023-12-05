Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Siirt Haberleri

        GÜNCELLEME - Siirt'te zincirleme trafik kazasında 2 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

        Siirt'in Kurtalan ilçesinde 2 aracın karıştığı kazada 2 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.12.2023 - 17:31 Güncelleme: 05.12.2023 - 17:31
        ABONE OL
        ABONE OL
        GÜNCELLEME - Siirt'te zincirleme trafik kazasında 2 kişi öldü, 2 kişi yaralandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Siirt'in Kurtalan ilçesinde 2 aracın karıştığı kazada 2 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

        Siirt-Batman kara yolunun Şenköy mevkisinde İslam İverendi'nin (28) kullandığı 34 HIE 777 plakalı tır, Müslüm Öztoprak (34) idaresindeki 06 DC 892 plakalı hafif ticari araç ve Mezher Yıldırım'ın yönetimindeki 34 ELB 754 plakalı otomobilin karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi.

        Kazada, sürücü İverendi öldü, sürücüler Öztoprak ve Yıldırım ile hafif ticari araçtaki Faruk Öztoprak yaralandı.

        İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, jandarma, AFAD ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Yaralılar Müslüm ve Faruk Öztoprak ambulanslarla Kurtalan Devlet Hastanesine kaldırıldı, Yıldırım ise olay yerinde ayakta tedavi edildi.

        Yaralılardan Müslüm Öztoprak, hastanede müdahaleye karşın yaşamını yitirdi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Siirt haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Siirt Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        112 Acil Yardım istasyonunda gizli kamera skandalı!
        112 Acil Yardım istasyonunda gizli kamera skandalı!
        Bir fenomene daha soruşturma başlatıldı!
        Bir fenomene daha soruşturma başlatıldı!
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Netanyahu'dan Gazze açıklaması
        Netanyahu'dan Gazze açıklaması
        Kan donduran iddia! Bebeğini bodrum kattaki su birikintisine attı
        Kan donduran iddia! Bebeğini bodrum kattaki su birikintisine attı
        İlk 100'de 4 Türk firması
        İlk 100'de 4 Türk firması
        Çiğ köfteciye torpil atma davasında karar!
        Çiğ köfteciye torpil atma davasında karar!
        Aslan harıl harıl sol bek arıyor!
        Aslan harıl harıl sol bek arıyor!
        Dur ihtarında uymayan araçta bomba arandı!
        Dur ihtarında uymayan araçta bomba arandı!
        Rekor anlaşma! 8,5 milyar dolar
        Rekor anlaşma! 8,5 milyar dolar
        Uzun süre sonra ortaya çıktı
        Uzun süre sonra ortaya çıktı
        Üç büyük kent için 3 günlük uyarı! Geri geliyor!
        Üç büyük kent için 3 günlük uyarı! Geri geliyor!
        Ceviz ağacının kovuğundan çıkardı!
        Ceviz ağacının kovuğundan çıkardı!
        Tehlike kapıda: Güneydoğu'da tehdit altında
        Tehlike kapıda: Güneydoğu'da tehdit altında
        İstanbul'a güzel haber... Dünkü sağanakla doluluk oranı ne kadar arttı?
        İstanbul'a güzel haber... Dünkü sağanakla doluluk oranı ne kadar arttı?
        "Eldivenin kirli" diyerek hemşireye saldırdılar!
        "Eldivenin kirli" diyerek hemşireye saldırdılar!
        Seçil Erzan'ın baş döndüren telefon trafiği! En çok kiminle konuştu?
        Seçil Erzan'ın baş döndüren telefon trafiği! En çok kiminle konuştu?
        PISA sonuçları açıklandı
        PISA sonuçları açıklandı
        Penaltı var mı yok mu?
        Penaltı var mı yok mu?
        Gişeleri diriltti
        Gişeleri diriltti

        Benzer Haberler

        Siirt'te zincirleme trafik kazasında 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı
        Siirt'te zincirleme trafik kazasında 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı
        Siirt'te 3 aracın karıştığı kaza; TIR şoförü öldü, 1'i ağır 2 yaralı
        Siirt'te 3 aracın karıştığı kaza; TIR şoförü öldü, 1'i ağır 2 yaralı
        Siirt'te emniyet kemerinin önemi simülasyon aracıyla öğrencilere anlatıldı
        Siirt'te emniyet kemerinin önemi simülasyon aracıyla öğrencilere anlatıldı
        Siirt'te inşaattan düşen işçi ağır yaralandı
        Siirt'te inşaattan düşen işçi ağır yaralandı
        Siirt'te portakal içerisine gizlenmiş uyuşturucu ele geçirildi
        Siirt'te portakal içerisine gizlenmiş uyuşturucu ele geçirildi
        Siirt´te inşaatın 5'inci katından düşen işçi, ağır yaralandı
        Siirt´te inşaatın 5'inci katından düşen işçi, ağır yaralandı