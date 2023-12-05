GÜNCELLEME - Siirt'te zincirleme trafik kazasında 2 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

Siirt'in Kurtalan ilçesinde 2 aracın karıştığı kazada 2 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

Siirt-Batman kara yolunun Şenköy mevkisinde İslam İverendi'nin (28) kullandığı 34 HIE 777 plakalı tır, Müslüm Öztoprak (34) idaresindeki 06 DC 892 plakalı hafif ticari araç ve Mezher Yıldırım'ın yönetimindeki 34 ELB 754 plakalı otomobilin karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi.

Kazada, sürücü İverendi öldü, sürücüler Öztoprak ve Yıldırım ile hafif ticari araçtaki Faruk Öztoprak yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, jandarma, AFAD ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yaralılar Müslüm ve Faruk Öztoprak ambulanslarla Kurtalan Devlet Hastanesine kaldırıldı, Yıldırım ise olay yerinde ayakta tedavi edildi.

Yaralılardan Müslüm Öztoprak, hastanede müdahaleye karşın yaşamını yitirdi.

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