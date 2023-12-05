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        Siirt'te, kuvvetli yağmur ve sağanak yağış öncesi koordinasyon toplantısı yapıldı

        Siirt'te Vali ve Belediye Başkan Vekili Kemal Kızılkaya başkanlığında il ve ilçelerde beklenen kuvvetli yağmur ve sağanak öncesinde toplantı yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.12.2023 - 20:31 Güncelleme: 05.12.2023 - 20:31
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        Siirt'te, kuvvetli yağmur ve sağanak yağış öncesi koordinasyon toplantısı yapıldı
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        Siirt'te Vali ve Belediye Başkan Vekili Kemal Kızılkaya başkanlığında il ve ilçelerde beklenen kuvvetli yağmur ve sağanak öncesinde toplantı yapıldı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, belediye meclis salonunda düzenlenen toplantıya kurum ve kuruluşların temsilcileri katıldı.

        Yaşanabilecek olumsuz hava koşullarının görüşüldüğü toplantıda, riskleri azaltmak için il genelinde alınması gereken önlemler ele alındı.

        Kriz anında AFAD ve ilgili tüm kurumların, 7 gün 24 saat esasına göre hizmet vereceği görüşüldü.

        İl ve ilçelerde yaşanabilecek su baskını ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı vatandaşların dikkatli olması istendi.

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