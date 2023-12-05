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        Siirt'te 3 aracın karıştığı kaza; 2 ölü 1 yaralı (2)

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 05.12.2023 - 20:08 Güncelleme: 05.12.2023 - 20:08
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        Siirt'te 3 aracın karıştığı kaza; 2 ölü 1 yaralı (2)
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        ÖLÜSAYISI2´YE YÜKSELDİ

        Siirt-Batman kara yolu Şenköy mevkisinde 3 aracın karıştığı kazada ağır yaralanan ve Kurtalan Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Müslüm Öztoprak (34), yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Böylece TIR sürücüsü İslam İverendi´nin ardından kazada hayatını kaybedenlerin sayısı 2´ye yükseldi. Diğer yaralı Faruk Öztoprak´ın tedavisine devam ediliyor. Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Siirt haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Siirt Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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