Siirt'te 3 aracın karıştığı kaza; 2 ölü 1 yaralı (2)
ÖLÜSAYISI2´YE YÜKSELDİ
Siirt-Batman kara yolu Şenköy mevkisinde 3 aracın karıştığı kazada ağır yaralanan ve Kurtalan Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Müslüm Öztoprak (34), yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Böylece TIR sürücüsü İslam İverendi´nin ardından kazada hayatını kaybedenlerin sayısı 2´ye yükseldi. Diğer yaralı Faruk Öztoprak´ın tedavisine devam ediliyor. Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor.
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