Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Siirt Haberleri

        Siirt'te zincirleme trafik kazasında 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı

        Siirt'in Kurtalan ilçesinde 3 aracın karıştığı kazada 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.12.2023 - 14:21 Güncelleme: 05.12.2023 - 14:21
        ABONE OL
        ABONE OL
        Siirt'te zincirleme trafik kazasında 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Siirt'in Kurtalan ilçesinde 3 aracın karıştığı kazada 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

        Siirt-Batman kara yolunun Şenköy mevkiinde sürücülerinin kimliği henüz öğrenilemeyen 34 HIE 777 plakalı tır, 06 DC 892 plakalı hafif ticari araç ve 34 ELB 754 plakalı otomobilin karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi.

        Kazada, araçlardaki 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

        İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, jandarma, AFAD ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Yaralılar ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Siirt haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Siirt Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        "Netanyahu bölgenin güvenliğini tehlikeye atıyor"
        "Netanyahu bölgenin güvenliğini tehlikeye atıyor"
        İlk 100'de 4 Türk firması
        İlk 100'de 4 Türk firması
        PISA sonuçları açıklandı
        PISA sonuçları açıklandı
        Üç büyük kent için 3 günlük uyarı! Geri geliyor!
        Üç büyük kent için 3 günlük uyarı! Geri geliyor!
        Tehlike kapıda: Güneydoğu'da tehdit altında
        Tehlike kapıda: Güneydoğu'da tehdit altında
        Seçil Erzan'ın baş döndüren telefon trafiği! En çok kiminle konuştu?
        Seçil Erzan'ın baş döndüren telefon trafiği! En çok kiminle konuştu?
        Uzun süre sonra ortaya çıktı
        Uzun süre sonra ortaya çıktı
        Bakan Yerlikaya 180 günlük bilanço açıkladı
        Bakan Yerlikaya 180 günlük bilanço açıkladı
        Ceviz ağacının kovuğundan çıkardı!
        Ceviz ağacının kovuğundan çıkardı!
        Timsah gözyaşları! Öldürüp "Sibel'imi yaşatın" diye seslendi
        Timsah gözyaşları! Öldürüp "Sibel'imi yaşatın" diye seslendi
        Altı sarnıç üstü bina... Sultanahmet'te dikkat çekiyor
        Altı sarnıç üstü bina... Sultanahmet'te dikkat çekiyor
        İstanbul'a güzel haber... Dünkü sağanakla doluluk oranı ne kadar arttı?
        İstanbul'a güzel haber... Dünkü sağanakla doluluk oranı ne kadar arttı?
        Penaltı var mı yok mu?
        Penaltı var mı yok mu?
        Görünmezlik mümkün mü? Çinli bilim insanlarından buluş!
        Görünmezlik mümkün mü? Çinli bilim insanlarından buluş!
        Gişeleri diriltti
        Gişeleri diriltti
        Efsane buluşma!
        Efsane buluşma!
        "Sihirli değnek"
        "Sihirli değnek"
        Otomotivdeki tarihi rekorun 5 sebebi!
        Otomotivdeki tarihi rekorun 5 sebebi!
        New York Times Gazze'den uydu görüntülerini paylaştı
        New York Times Gazze'den uydu görüntülerini paylaştı
        "İstanbul'da fiili olarak asgari ücretli yok"
        "İstanbul'da fiili olarak asgari ücretli yok"

        Benzer Haberler

        Siirt'te 3 aracın karıştığı kaza; TIR şoförü öldü, 1'i ağır 2 yaralı
        Siirt'te 3 aracın karıştığı kaza; TIR şoförü öldü, 1'i ağır 2 yaralı
        Siirt'te emniyet kemerinin önemi simülasyon aracıyla öğrencilere anlatıldı
        Siirt'te emniyet kemerinin önemi simülasyon aracıyla öğrencilere anlatıldı
        Siirt'te inşaattan düşen işçi ağır yaralandı
        Siirt'te inşaattan düşen işçi ağır yaralandı
        Siirt'te portakal içerisine gizlenmiş uyuşturucu ele geçirildi
        Siirt'te portakal içerisine gizlenmiş uyuşturucu ele geçirildi
        Siirt´te inşaatın 5'inci katından düşen işçi, ağır yaralandı
        Siirt´te inşaatın 5'inci katından düşen işçi, ağır yaralandı
        Siirt Valisi Kızılkaya ve AK Parti Siirt Milletvekili Gül, OSB'de incelemel...
        Siirt Valisi Kızılkaya ve AK Parti Siirt Milletvekili Gül, OSB'de incelemel...