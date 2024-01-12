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        Siirt Valisi Kemal Kızılkaya gazetecilerle buluştu

        Siirt Valisi ve Belediye Başkan Vekili Kemal Kızılkaya, gazetecileri ağırladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.01.2024 - 12:40 Güncelleme: 12.01.2024 - 12:40
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        Siirt Valisi Kemal Kızılkaya gazetecilerle buluştu
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        Siirt Valisi ve Belediye Başkan Vekili Kemal Kızılkaya, gazetecileri ağırladı.

        Vali Kızılkaya, Millet Bahçesi'nde düzenlenen etkinlikte yerel ve yaygın basın mensuplarıyla bir araya geldi.

        Gazetecilerin, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutlayan Kızılkaya, gazetecilerin kutsal bir mesleği icra ettiğini aktardı.

        Programda, kentin sorunları hakkında bilgi alışverişinde bulunuldu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Siirt haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Siirt Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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