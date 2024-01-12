Siirt Valisi Kemal Kızılkaya gazetecilerle buluştu

Siirt Valisi ve Belediye Başkan Vekili Kemal Kızılkaya, gazetecileri ağırladı.

Vali Kızılkaya, Millet Bahçesi'nde düzenlenen etkinlikte yerel ve yaygın basın mensuplarıyla bir araya geldi.

Gazetecilerin, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutlayan Kızılkaya, gazetecilerin kutsal bir mesleği icra ettiğini aktardı.

Programda, kentin sorunları hakkında bilgi alışverişinde bulunuldu.

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