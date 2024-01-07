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        Siirt'te karda mahsur kalan yolcu minibüsü kurtarıldı

        Siirt'in Pervari ilçesinde, kar yağışı nedeniyle yolda mahsur kalan minibüsteki yolcular kurtarıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.01.2024 - 14:29 Güncelleme: 07.01.2024 - 14:29
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        Siirt'te karda mahsur kalan yolcu minibüsü kurtarıldı
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        Siirt'in Pervari ilçesinde, kar yağışı nedeniyle yolda mahsur kalan minibüsteki yolcular kurtarıldı.

        İl Özel İdaresinden yapılan açıklamaya göre, Abdülhamit Olgan yönetimindeki 56 AAJ 854 plakalı 5 yolcunun bulunduğu minibüs, gece saatlerinde etkili olan kar yağışı nedeniyle Çavuşlu köyü mevkisinde yolda mahsur kaldı.

        İhbar üzerine bölgeye İl Özel İdaresi ekipleri sevk edildi.

        Minibüs, ekiplerce bulunduğu yerden kurtarılarak, yolcular güvenli bölgeye alındı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Siirt haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Siirt Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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