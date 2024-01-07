Siirt'te karda mahsur kalan yolcu minibüsü kurtarıldı
Siirt'in Pervari ilçesinde, kar yağışı nedeniyle yolda mahsur kalan minibüsteki yolcular kurtarıldı.
Siirt'in Pervari ilçesinde, kar yağışı nedeniyle yolda mahsur kalan minibüsteki yolcular kurtarıldı.
İl Özel İdaresinden yapılan açıklamaya göre, Abdülhamit Olgan yönetimindeki 56 AAJ 854 plakalı 5 yolcunun bulunduğu minibüs, gece saatlerinde etkili olan kar yağışı nedeniyle Çavuşlu köyü mevkisinde yolda mahsur kaldı.
İhbar üzerine bölgeye İl Özel İdaresi ekipleri sevk edildi.
Minibüs, ekiplerce bulunduğu yerden kurtarılarak, yolcular güvenli bölgeye alındı.
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