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        Siirt, Batman, Bingöl ve Şırnak'ta Regaip Kandili dualarla idrak edildi

        Siirt, Batman, Bingöl ve Şırnak'ta Regaip Kandili dolayısıyla camilerde programlar düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.01.2024 - 21:43 Güncelleme: 11.01.2024 - 21:48
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        Siirt, Batman, Bingöl ve Şırnak'ta Regaip Kandili dualarla idrak edildi
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        Siirt, Batman, Bingöl ve Şırnak'ta Regaip Kandili dolayısıyla camilerde programlar düzenlendi.

        Siirt'te Regaip Kandili dolayısıyla camilerde yoğunluk yaşandı.

        Başta tarihi Ulu Cami, Hacı Fethi Serin Camii, Abdulhakim Sancak Çarşı Camii, Şeyh Ebul Vefa Camii olmak üzere camileri dolduran cemaat, yatsı namazını kılıp dua etti.

        Hacı Fethi Serin Camii'nde düzenlenen programda verilen vaazın ardından, Mevlid-i Şerif ve hatim duası okundu.

        İlahilerin seslendirildiği programın sonunda vatandaşlara lokum ikram edildi.

        - Batman

        Batman'da da vatandaşlar üç ayların başlangıcını müjdeleyen Regaip Kandili'ni dualarla idrak etti.

        Necat Nasıroğlu Külliyesi'nde düzenlenen programa vatandaşlar yoğun katılım gösterdi.

        Yatsı namazının ardından Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan programda Kürtçe mevlit ve kasideler okundu, ilahiler seslendirildi, salavatlar getirildi.

        Yapılan dualarla program sona erdi.

        - Bingöl

        Bingöl’ün Solhan ilçesinde üç ayların müjdeleyicisi kabul edilen Regaip Kandili dolayısıyla camilerde program düzenlendi.

        Solhan Ulu Cami'de düzenlenen programda Kur'an-ı Kerim tilaveti yapıldı, Mevlid-i Şerif okundu.

        İlçe Müftüsü Eyüphan Toprak, Regaip Kandili'nin İslam dinindeki önemini anlatarak vaaz verdi, ardından dualar edildi.

        Programın sonunda cemaate çeşitli ikramlarda bulunuldu.

        - Şırnak

        Şırnak'ta Regaip Kandili dolayısıyla vatandaşlar camileri doldurdu.

        Yeni Mahalle Geylani Camisi'nde düzenlenen programda yatsı namazının ardından Kur'an-ı Kerim tilaveti yapıldı, Mevlid-i Şerif okundu.

        Filistin halkının kurtuluşu içinde duaların edildiği programın sonunda cemaate mevlit şekeri dağıtıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Siirt haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Siirt Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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