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        Siirt'te yeni evlenen çift, hediye edilen para ve altını Gazze'ye destek için bağışladı

        Siirt'te evlenen çift, hem düğün için biriktirdikleri hem de hediye edilen bir miktar para ile takıyı Gazze'ye destek amacıyla bağışladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.01.2024 - 15:44 Güncelleme: 08.01.2024 - 16:01
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        Siirt'te yeni evlenen çift, hediye edilen para ve altını Gazze'ye destek için bağışladı
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        Siirt'te evlenen çift, hem düğün için biriktirdikleri hem de hediye edilen bir miktar para ile takıyı Gazze'ye destek amacıyla bağışladı.

        Siirt Umut Kervanı Derneğinden yapılan açıklamada, bir süre önce evlenen Tokdemir çiftinin, kendilerine hediye olarak takılan bir miktar para ve takıyı Gazze'deki ihtiyaç sahiplerine gönderme kararı alarak, dernek yetkililerine teslim ettiği belirtildi.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen damat Hüseyin Tokdemir, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları nedeniyle sade bir törenle evlendiklerini belirterek, düğün için biriktirdikleri ve hediye edilen para ile takıları Gazze'ye destek için bağışladıklarını aktardı.

        Eşi Esma Tokdemir de aldıkları kararla Gazze'deki mazlumlara bir nebze de olsa destek olmanın mutluluğunu yaşadıklarını ifade etti.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Siirt haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Siirt Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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