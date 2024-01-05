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        Siirt'te yolda mahsur kalan ambulansı karla mücadele ekipleri kurtardı

        SİİRT'in Şirvan ilçesinde, hasta almaya giderken kar nedeniyle yolda mahsur kalan ambulans, karla mücadele ekiplerince kurtarıldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 05.01.2024 - 20:33 Güncelleme: 05.01.2024 - 20:35
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        Siirt'te yolda mahsur kalan ambulansı karla mücadele ekipleri kurtardı
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        SİİRT'in Şirvan ilçesinde, hasta almaya giderken kar nedeniyle yolda mahsur kalan ambulans, karla mücadele ekiplerince kurtarıldı.

        İlçeye bağlı Elmadalı köyünde rahatsızlanan Nuriye Batur'u (70) almaya giden ambulans, kar nedeniyle yolda mahsur kaldı. Sağlık ekiplerinin yardım talebi üzerine bölgeye giden İl Özel İdaresi karla mücadele ekibi, ambulansı bulunduğu yerden kurtardı. Daha sonra hastayı alan ambulans, Şirvan Devlet Hastanesi'ne getirdi. Yaşlı kadının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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