Siirt'te sis görüş mesafesini düşürdü

Siirt'te sis etkili oldu.

Kentin bazı noktalarında yoğun sis nedeniyle görüş mesafesi 20 metreye kadar düştü.

Sürücüler, Siirt-Kurtalan ve Eruh çevre yolunda araçlarının farlarını yakarak trafikte kontrollü ilerledi.

Trafik ekipleri, sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyardı.

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