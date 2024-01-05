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        Siirt'te sis görüş mesafesini düşürdü

        Siirt'te sis etkili oldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.01.2024 - 18:04 Güncelleme: 05.01.2024 - 18:17
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        Siirt'te sis görüş mesafesini düşürdü
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        Siirt'te sis etkili oldu.

        Kentin bazı noktalarında yoğun sis nedeniyle görüş mesafesi 20 metreye kadar düştü.

        Sürücüler, Siirt-Kurtalan ve Eruh çevre yolunda araçlarının farlarını yakarak trafikte kontrollü ilerledi.

        Trafik ekipleri, sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyardı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Siirt haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Siirt Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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