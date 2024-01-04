Siirt'te zincirleme trafik kazasında 1 kişi yaralandı

Siirt'te dört aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

M.S.Ö. idaresindeki 56 AV 523 plakalı kamyonet, Siirt-Kurtalan kara yolunda kontrolden çıkarak park halindeki 34 EJA 628 plakalı otomobile çarptı.

Çarpmanın etkisiyle savrulan otomobil, aynı güzergahta park halindeki engelli aracı ve bir otomobile çarptı.

Kazada, 1 kişi hafif yaralandı.

Kaza nedeniyle kısa bir süre kapanan yol, araçların kaldırılmasının ardından yeniden ulaşıma açıldı.

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