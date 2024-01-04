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        Siirt'te zincirleme trafik kazasında 1 kişi yaralandı

        Siirt'te dört aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.01.2024 - 14:56 Güncelleme: 04.01.2024 - 14:56
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        Siirt'te zincirleme trafik kazasında 1 kişi yaralandı
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        Siirt'te dört aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

        M.S.Ö. idaresindeki 56 AV 523 plakalı kamyonet, Siirt-Kurtalan kara yolunda kontrolden çıkarak park halindeki 34 EJA 628 plakalı otomobile çarptı.

        Çarpmanın etkisiyle savrulan otomobil, aynı güzergahta park halindeki engelli aracı ve bir otomobile çarptı.

        Kazada, 1 kişi hafif yaralandı.

        Kaza nedeniyle kısa bir süre kapanan yol, araçların kaldırılmasının ardından yeniden ulaşıma açıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Siirt haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Siirt Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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