Siirt'te uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli yakalandı

Siirt'in Kurtalan ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 zanlı gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince ilçedeki yol kontrol faaliyetinde durdurulan 3 araçta arama gerçekleştirildi.

Aramada, araçlarda bir miktar kubar esrar, metamfetamin, uyuşturucu nitelikte 14 hap ve uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi.

Gözaltına alınan 3 şüpheli, jandarmadaki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

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