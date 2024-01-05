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        Siirt'te uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli yakalandı

        Siirt'in Kurtalan ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 zanlı gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.01.2024 - 12:39 Güncelleme: 05.01.2024 - 12:39
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        Siirt'te uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli yakalandı
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        Siirt'in Kurtalan ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 zanlı gözaltına alındı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince ilçedeki yol kontrol faaliyetinde durdurulan 3 araçta arama gerçekleştirildi.

        Aramada, araçlarda bir miktar kubar esrar, metamfetamin, uyuşturucu nitelikte 14 hap ve uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi.

        Gözaltına alınan 3 şüpheli, jandarmadaki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Siirt haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Siirt Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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