Sultangazideki cinayetin zanlısı 2 kişi yakalandı
İstanbul'un Sultangazi ilçesinde Barış Özdoğan'ın otelin önünde uzun namlulu silahlarla vurularak öldürülmesi olayıyla ilgili 2 kişi gözaltına alındı. Saldırının iki çete arasındaki çatışmadan kaynaklandığı öğrenilirken, iki çetenin de KAFES-29 operasyonuyla çökertildiği öğrenildi
Sultangazi'de bir kişinin silahla öldürülmesine ilişkin 2 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, 21 Aralık 2023'te Uğur Mumcu Mahallesi 2118 Sokak'ta Barış Özdoğan'ın (21) araçtan inen kişilerce silahla öldürülmesi sonrası çalışma başlattı.
Saha çalışmalarının yanı sıra çevredeki güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, zanlıların kaçtığı aracı tespit ederek takibe aldı.
Aracı yakılmış halde bulan polis, adres ve kimliklerini belirledikleri 2 şüpheliyi düzenledikleri operasyonla yakaladı.
Haklarında çok sayıda suç kaydı bulunan şüpheliler M.E. (19) ile A.R. (21) emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.