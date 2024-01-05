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        Haberler Gündem Sultangazi'deki cinayetin zanlısı 2 kişi yakalandı

        Sultangazideki cinayetin zanlısı 2 kişi yakalandı

        İstanbul'un Sultangazi ilçesinde Barış Özdoğan'ın otelin önünde uzun namlulu silahlarla vurularak öldürülmesi olayıyla ilgili 2 kişi gözaltına alındı. Saldırının iki çete arasındaki çatışmadan kaynaklandığı öğrenilirken, iki çetenin de KAFES-29 operasyonuyla çökertildiği öğrenildi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.01.2024 - 18:46 Güncelleme: 05.01.2024 - 18:46
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        Sultangazi saldırısında sıcak gelişme
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        Sultangazi'de bir kişinin silahla öldürülmesine ilişkin 2 şüpheli gözaltına alındı.

        Otel çıkışındaki cinayet çözüldü!
        Otel çıkışındaki cinayet çözüldü! Haberi Görüntüle

        İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, 21 Aralık 2023'te Uğur Mumcu Mahallesi 2118 Sokak'ta Barış Özdoğan'ın (21) araçtan inen kişilerce silahla öldürülmesi sonrası çalışma başlattı.

        Saha çalışmalarının yanı sıra çevredeki güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, zanlıların kaçtığı aracı tespit ederek takibe aldı.

        Aracı yakılmış halde bulan polis, adres ve kimliklerini belirledikleri 2 şüpheliyi düzenledikleri operasyonla yakaladı.

        Haklarında çok sayıda suç kaydı bulunan şüpheliler M.E. (19) ile A.R. (21) emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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        #sultangazi
        #barış özdoğan
        #haberler
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