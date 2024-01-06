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        Diyarbakır ve Siirt'te hekimlerden İsrail'e karşı "sessiz yürüyüş"

        Diyarbakır ve Siirt'te hekimler, giydikleri beyaz önlüklerle "sessiz yürüyüş" yaparak İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına tepki gösterdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.01.2024 - 17:35 Güncelleme: 06.01.2024 - 17:35
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        Diyarbakır ve Siirt'te hekimlerden İsrail'e karşı "sessiz yürüyüş"
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        Diyarbakır ve Siirt'te hekimler, giydikleri beyaz önlüklerle "sessiz yürüyüş" yaparak İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına tepki gösterdi.

        Diyarbakır'ın merkez Sur ilçesindeki Ulu Cami önünde toplanan aralarında hekimlerin de olduğu sağlık çalışanı ve öğrenciler, Yenişehir ilçesindeki Dağkapı Meydanı'na kadar yürüdü.

        Çocuk Cerrahisi uzmanı Op. Dr. Taner Kamacı, grup adına yaptığı açıklamada, hekimler ve sağlık çalışanları olarak İsrail'e tepkilerini göstermek için 8 haftadır sessiz yürüyüş gerçekleştirdiklerini söyledi.

        Kamacı, İsrail'in saldırılarına rağmen korkmayan ve yılmayan Gazze halkını, tutuklansalar, öldürülseler de görevlerinin başından bir an olsun ayrılmayan Gazzeli sağlık çalışanlarını selamladıklarını belirtti.

        Filistin halkının ve beyaz önlüklerini soykırıma karşı duvar olarak örenlerin kazanacağına inandıklarını dile getiren Kamacı, şu ifadeleri kullandı:

        "Gazzeli sağlıkçılarla çalışmaya, oralarda kurulacak hastane ve sağlık tesislerinde görev almaya hazırız. İsrail tarafından tutuklanan ve işkencelere maruz bırakılan hekimlerin özgürlüklerine güvenli şekilde kavuşmaları için ve yıkılan hastanelerin yeniden yapılması, güvenli şekilde işlev gösterebilmesi için gereken bütün çalışmaların yapılmasını talep ediyoruz."

        - Siirt

        Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi önünde toplanan ve ellerinde, "Ben doktorum hedef değil" ve "Beyaz önlükler kana bulanmasın" yazılı dövizler taşıyan grup, Güres Caddesi'ndeki Kızılay İş Merkezi'ne kadar yürüdü.

        Dr. Özgür Aydın, burada yaptığı açıklamada, İsrail'in yalnızca Filistin halkına karşı değil bütün insanlığa karşı suçlu olduğunu ifade etti.

        "Hiçbir suç cezasız kalmadığı gibi İsrail için de ceza günü hızla yaklaşmaktadır." diyen Aydın, sağlık çalışanları özgür kalana, hastaneler güvenli bir ortama kavuşana kadar durmayacaklarını, İsrail'e tepki amaçlı bu eylemleri sürdüreceklerini anlattı.

        Bazı sivil toplum kuruluşlarının da destek verdiği yürüyüş ve basın açıklaması, okunan duanın ardından sona erdi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Siirt haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Siirt Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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