Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Siirt Haberleri

        Siirt'te kadınlar belediyenin kurslarıyla meslek öğreniyor

        Siirt Belediyesinin açtığı kurslar kadınlara meslek kazandırıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.01.2024 - 14:39 Güncelleme: 11.01.2024 - 15:21
        ABONE OL
        ABONE OL
        Siirt'te kadınlar belediyenin kurslarıyla meslek öğreniyor
        ABONE OL
        ABONE OL

        Siirt Belediyesinin açtığı kurslar kadınlara meslek kazandırıyor.

        Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Siirt Belediyesi Sosyal İşler Müdürlüğünce açılan mesleki ve teknik kurslarla eğitimden kültüre, sanattan spora her alanda kadın ve çocuklar destekleniyor.

        Ücretsiz mesleki-teknik, kişisel gelişim ve hobi kurslarına katılan kursiyerler hem meslek öğreniyor hem de para kazanarak aile bütçelerine katkıda bulunuyor.

        Kadınlara yönelik okuma- yazma, Kur'an-ı Kerim, el sanatları, dikiş nakış ile kişisel gelişim ile eğitim kursları düzenlenirken, bu kurslardan yararlanmak isteyen 3-6 yaş aralığında çocuğu olan kadınlar için de kreş hizmeti sunuluyor.

        Kurslarla çok sayıda kişinin hem iş hayatına hem de sosyal hayata katılımları sağlanıyor.

        Kurslar sayesinde bilgi ve becerilerini geliştiren kadın kursiyerler meslek sahibi olmanın yanında toplumda dostluk, dayanışma, birlik ve beraberlik ile güven duygularını da pekiştiriyor.

        Kurslara başvurmak isteyenlerin Sosyal İşler Müdürlüğünde kayıt yapabileceği bildirildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Siirt haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Siirt Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Milli İstihbarat Akademisi açıldı!
        Milli İstihbarat Akademisi açıldı!
        Beyza Nur kaldırımda yürüyordu! Büyük acı!
        Beyza Nur kaldırımda yürüyordu! Büyük acı!
        Epstein belgelerindeki Türkiye detayları hakkında bilinenler
        Epstein belgelerindeki Türkiye detayları hakkında bilinenler
        MSB'den akıllı cep telefonu kararı
        MSB'den akıllı cep telefonu kararı
        Dünyanın en güçlü pasaportları
        Dünyanın en güçlü pasaportları
        Dikkat! Kanser riskini artırıyor
        Dikkat! Kanser riskini artırıyor
        Bedelli askerlik ücreti duyuruldu
        Bedelli askerlik ücreti duyuruldu
        Süper Lig'de yarı otomatik ofsayt sistemi!
        Süper Lig'de yarı otomatik ofsayt sistemi!
        32 yaşındaki Pınar'a kıymıştı... Cinsel saldırılı vahşette istenen ceza belli oldu!
        32 yaşındaki Pınar'a kıymıştı... Cinsel saldırılı vahşette istenen ceza belli oldu!
        Dünyanın en iyi çorbaları sıralandı
        Dünyanın en iyi çorbaları sıralandı
        "Saldırıya uğrarsanız size yardım etmem"
        "Saldırıya uğrarsanız size yardım etmem"
        "Önünde hiçbir güç duramaz"
        "Önünde hiçbir güç duramaz"
        "Atatürk'ün insani tarafını da gösterdik"
        "Atatürk'ün insani tarafını da gösterdik"
        Galatasaray, Sivasspor'a konuk olacak
        Galatasaray, Sivasspor'a konuk olacak
        İsrail'e açılan soykırım davası başladı
        İsrail'e açılan soykırım davası başladı
        İşte Süper Lig'de yeni yabancı kuralı
        İşte Süper Lig'de yeni yabancı kuralı
        AK Parti’nin seçim vaatleri neler?
        AK Parti’nin seçim vaatleri neler?
        Yapılan hatalı estetik uygulamalar tedavi edilmezse 3 kişiden birinde iyileşme olmuyor
        Yapılan hatalı estetik uygulamalar tedavi edilmezse 3 kişiden birinde iyileşme olmuyor
        Dizi görüşmeleri askıda tiyatroya devam
        Dizi görüşmeleri askıda tiyatroya devam
        "Her karakterin duygusu çok yoğun"
        "Her karakterin duygusu çok yoğun"

        Benzer Haberler

        Siirt'te jandarmadan siber suçlara yönelik bilgilendirme eğitimi
        Siirt'te jandarmadan siber suçlara yönelik bilgilendirme eğitimi
        Siirt Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şındak gazetecilerle bir araya geldi
        Siirt Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şındak gazetecilerle bir araya geldi
        Siirt'te yeni evlenen çift, hediye edilen para ve altını Gazze'ye destek iç...
        Siirt'te yeni evlenen çift, hediye edilen para ve altını Gazze'ye destek iç...
        Siirt'te karda mahsur kalan yolcu minibüsü kurtarıldı
        Siirt'te karda mahsur kalan yolcu minibüsü kurtarıldı
        AK Parti Siirt Milletvekili Gül, gazetecilerle bir araya geldi
        AK Parti Siirt Milletvekili Gül, gazetecilerle bir araya geldi
        Diyarbakır ve Siirt'te hekimlerden İsrail'e karşı "sessiz yürüyüş"
        Diyarbakır ve Siirt'te hekimlerden İsrail'e karşı "sessiz yürüyüş"