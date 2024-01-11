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        Haberler Gündem Politika AK Parti’nin yerel seçim hazırlığı! Seçim beyannamesinde hangi vaatler var?

        AK Parti’nin yerel seçim hazırlığı! Seçim beyannamesinde hangi vaatler var?

        AK Parti'de gözler 15 Ocak Pazartesi gününde... Aralarında Ankara ve İzmir'in de olduğu 48 ilin belediye başkan adayının açıklanması bekleniyor. AK Parti'nin yerel seçimlere yönelik vaatlerinden oluşan "seçim beyannamesi" ise 22 Ocak'ta kamuoyuna tanıtılacak. Esra Nehir'in haberi...

        enehir@haberturk.com
        Giriş: 11.01.2024 - 13:48 Güncelleme: 11.01.2024 - 13:48
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        AK Parti'nin seçim vaatleri neler?
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        31 Mart'ta yapılacak yerel seçimlere günler kala, AK Parti'nin kampanya takvimi de netleşiyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki aday belirleme komisyonu il il, ilçe ilçe isimleri mercek altına aldı. 7 Ocak'ta İstanbul'daki programla 11'i büyükşehir, 26 belediye başkan adayını açıklayan AK Parti'de, 15 Ocak'ta da aralarında Ankara ve İzmir’in de bulunduğu 48 ilin belediye başkan adayının açıklanması bekleniyor.

        “YÜRÜNEBİLİR ŞEHİR” TASARIMLARINA ÖNCELİK VERİLECEK

        AK Parti'nin seçim beyannamesinin 22 Ocak'ta açıklanması bekleniyor. 8 başlıktan oluşması beklenen beyannamede, her kesime yönelik vaatler yer alacak.

        Edinilen bilgiye göre, belediye ve büyükşehir belediye sistemi ile uyumlu “yeni bir köy kanunu” hazırlanacak. “Yürünebilir şehir” tasarımlarına öncelik verilecek. Yeşil alanların, şehri saran bir kuşağa, sosyal donatılarla zenginleştirilerek yaşayan mekanlara dönüşmesi sağlanacak. Bisiklet dostu şehirlerin sayısı artacak.

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        “HAYVANCILIK” YAYGINLAŞTIRILACAK

        Belediyeler bünyesinde yaygınlaştırılacak şehir bostanları aracılığıyla; bölgelerin iklimine, toprak yapısına uygun tarım yapılacak. İmkanlar dahilinde hayvancılık yaygınlaştırılacak. Yenilenebilir enerji teşviki verilecek.

        "GENÇ KOOPERATİFLERİ"

        Gençlere mesleki eğitim ve kurs programlarının yaygınlaştırılması sağlanacak. "Genç kooperatifleri" eliyle girişimci gençlerin bir araya gelmesi teşvik edilecek.

        "YAŞLI YAŞAM ŞEHİRLERİ" KURULACAK

        Sanayi ve ticari olarak gelişmiş olan illerde "Yaşlı Yaşam Şehirleri" kurulacak. Hem çalışma hayatının aksamamasının önüne geçilmesi hem de aile üyesi yaşlı bireylerinin sosyal hayatlarının devam etmesi sağlanacak.

        "SOSYAL DOKU HARİTALARI" OLUŞTURULACAK

        Beyannamede engelli bireyler de unutulmayacak. Engelsiz yaşam merkezleri yeni bir modelle dönüştürülecek. Engel türlerine göre branşlaşmaya gidilerek özel ihtiyaçların karşılandığı alanlar haline getirilecek ve sayıları artırılacak. Sosyal yardımlar da dönüşecek. Saha çalışmaları, coğrafi bilgi sistemleri ve yapay zekâ uygulamaları kullanılarak "Sosyal Doku Haritaları" oluşturulacak.

        AK Parti, ay sonunda ise bin 300 adayının lansmanını Ankara'da büyük bir törenle gerçekleştirerek seçim kampanyasının startını verecek. O programa Cumhurbaşkanı Erdoğan da katılacak.

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