Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Siirt Haberleri

        Siirt Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şındak gazetecilerle bir araya geldi

        Siirt Üniversitesi (SİÜ) Rektörü Prof. Dr. Nihat Şındak, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla basın mensuplarını ağırladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.01.2024 - 13:22 Güncelleme: 10.01.2024 - 14:06
        ABONE OL
        ABONE OL
        Siirt Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şındak gazetecilerle bir araya geldi
        ABONE OL
        ABONE OL

        Siirt Üniversitesi (SİÜ) Rektörü Prof. Dr. Nihat Şındak, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla basın mensuplarını ağırladı.

        Şındak, SİÜ Kezer Yerleşkesi Konuk Evi'nde düzenlenen toplantıda, gazetecilerin 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutladı.

        Üniversite bünyesinde yürütülen projelere ilişkin bilgi veren Şındak, Türkiye'de küçükbaş hayvancılıkta pilot üniversite haline gelen Siirt Üniversitesi’nin ihtisaslaşma ile tarım ve hayvancılıkta daha da gelişeceğini aktardı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Siirt haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Siirt Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Sürücüler dikkat! Trafikte yol kesmişti! İşte verilen ceza!
        Sürücüler dikkat! Trafikte yol kesmişti! İşte verilen ceza!
        Epstein belgelerinde şok 'kaset' iddiası
        Epstein belgelerinde şok 'kaset' iddiası
        Bonucci için flaş paylaşım!
        Bonucci için flaş paylaşım!
        Prof. Dr. Naci Görür, 2 depremi değerlendirdi!
        Prof. Dr. Naci Görür, 2 depremi değerlendirdi!
        Arda Güler'in Real Madrid transferinin perde arkası
        Arda Güler'in Real Madrid transferinin perde arkası
        Gemide kazan patladı! Türk mühendisin feci ölümü
        Gemide kazan patladı! Türk mühendisin feci ölümü
        Sacha Boey'a PSG kancası!
        Sacha Boey'a PSG kancası!
        Asgari ücret artışı BES'e yaradı
        Asgari ücret artışı BES'e yaradı
        Fenerbahçe, Konyaspor'u konuk edecek
        Fenerbahçe, Konyaspor'u konuk edecek
        Minibüs markete daldı! Öğrenciler dehşeti yaşadı
        Minibüs markete daldı! Öğrenciler dehşeti yaşadı
        Beşiktaş transferi açıkladı
        Beşiktaş transferi açıkladı
        Metrobüs arızası üst geçide yansıdı
        Metrobüs arızası üst geçide yansıdı
        Bardaktan boşanır gibi yağdı! Bir günde doluluk oranı ne kadar arttı?
        Bardaktan boşanır gibi yağdı! Bir günde doluluk oranı ne kadar arttı?
        Ti'ye aldılar
        Ti'ye aldılar
        Ekvador'da çete lideri hapishaneden kaçtı: Ülke karıştı!
        Ekvador'da çete lideri hapishaneden kaçtı: Ülke karıştı!
        Lüks rezidansta kanlı gece! Şule'yi otoparkta öldürdü!
        Lüks rezidansta kanlı gece! Şule'yi otoparkta öldürdü!
        10 maddede Togg'un yeni modeli: T10F
        10 maddede Togg'un yeni modeli: T10F
        Kripto varlık düzenlemesi son aşamada
        Kripto varlık düzenlemesi son aşamada
        Kentsel dönüşümde kira desteği artırıldı
        Kentsel dönüşümde kira desteği artırıldı
        2024’te ne kadar vergi ödeyeceğiz?
        2024’te ne kadar vergi ödeyeceğiz?

        Benzer Haberler

        Siirt'te yeni evlenen çift, hediye edilen para ve altını Gazze'ye destek iç...
        Siirt'te yeni evlenen çift, hediye edilen para ve altını Gazze'ye destek iç...
        Siirt'te karda mahsur kalan yolcu minibüsü kurtarıldı
        Siirt'te karda mahsur kalan yolcu minibüsü kurtarıldı
        AK Parti Siirt Milletvekili Gül, gazetecilerle bir araya geldi
        AK Parti Siirt Milletvekili Gül, gazetecilerle bir araya geldi
        Diyarbakır ve Siirt'te hekimlerden İsrail'e karşı "sessiz yürüyüş"
        Diyarbakır ve Siirt'te hekimlerden İsrail'e karşı "sessiz yürüyüş"
        Siirt´te karda mahsur kalan minibüsteki 6 kişi kurtarıldı
        Siirt´te karda mahsur kalan minibüsteki 6 kişi kurtarıldı
        Siirt'te yolda mahsur kalan ambulansı karla mücadele ekipleri kurtardı
        Siirt'te yolda mahsur kalan ambulansı karla mücadele ekipleri kurtardı