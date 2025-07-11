Silah bırakma süreci dış basında yer buldu

PKK terör örgütünden bir grubun, Irak'ın Süleymaniye şehrinde silah bırakması dış basında da yer buldu.

New York Times, PKK terör örgütünün silah bırakmasının 40 bin kişinin ölümüne neden olan çatışmayı bitirebileceğini ifade ederken; ABD ve Avrupa Birliği'nin (AB) PKK'yı terör örgütü olarak kabul ettiğini belirtti.

BBC ise, silahların yakılmasının, çatışmayı bitirme yolunda büyük bir adım olduğunu ifade etti.

Financial Times ise PKK terör örgütünün silah bırakmasının bölgesel etkileri olacağına dikkat çekerken, Suriye'yi işaret etti.

Financial Times'ın yanı sıra Welt de silah bırakma sürecinin, Türkiye ve bölge açısından kapsamlı sonuçlar doğurmasının muhtemel olduğunu ifade etti.

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Der Spiegel de silah bırakma sürecine yer verirken, PKK'dan bir grubun sembolik olarak silah bıraktığını ve bu adımın Türkiye'de barışa yönelik atılan bir adım olduğunu bildirdi.

Rusya merkezli TASS haber ajansı, silah bırakma sürecinin yüksek güvenlik önlemleri altında gerçekleştiğine dikkat çekti.