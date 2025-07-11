Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Dünya
        Gündem
        Ekonomi
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Dünya Silah bırakma süreci dış basında yer buldu | Dış Haberler

        Silah bırakma süreci dış basında yer buldu

        PKK terör örgütünden bir grubun Irak'ın Süleymaniye şehrinde silah bırakması dış basında da yer buldu.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 11.07.2025 - 21:33 Güncelleme: 11.07.2025 - 21:38
        ABONE OL
        ABONE OL
        Silah bırakma süreci dış basında
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        PKK terör örgütünden bir grubun, Irak'ın Süleymaniye şehrinde silah bırakması dış basında da yer buldu.

        New York Times, PKK terör örgütünün silah bırakmasının 40 bin kişinin ölümüne neden olan çatışmayı bitirebileceğini ifade ederken; ABD ve Avrupa Birliği'nin (AB) PKK'yı terör örgütü olarak kabul ettiğini belirtti.

        BBC ise, silahların yakılmasının, çatışmayı bitirme yolunda büyük bir adım olduğunu ifade etti.

        Financial Times ise PKK terör örgütünün silah bırakmasının bölgesel etkileri olacağına dikkat çekerken, Suriye'yi işaret etti.

        Financial Times'ın yanı sıra Welt de silah bırakma sürecinin, Türkiye ve bölge açısından kapsamlı sonuçlar doğurmasının muhtemel olduğunu ifade etti.

        REKLAM

        Der Spiegel de silah bırakma sürecine yer verirken, PKK'dan bir grubun sembolik olarak silah bıraktığını ve bu adımın Türkiye'de barışa yönelik atılan bir adım olduğunu bildirdi.

        Rusya merkezli TASS haber ajansı, silah bırakma sürecinin yüksek güvenlik önlemleri altında gerçekleştiğine dikkat çekti.

        Fransız Le Monde gazetesi ise, PKK terör örgütünün 30 üyesinin silah bıraktığını ifade ederken, bu adımın çatışmayı bitirme yolunda önemli bir adım olduğunu vurguladı.

        *Fotoğraf: İHA

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ilk açıklama
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ilk açıklama
        Yeni dönem! Terör örgütü ilk silahları bıraktı
        Yeni dönem! Terör örgütü ilk silahları bıraktı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bahçeli ile görüştü
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bahçeli ile görüştü
        Barça ve B.Münih peşinde!
        Barça ve B.Münih peşinde!
        "ABD'den silah tedariki başladı"
        "ABD'den silah tedariki başladı"
        Pervin Buldan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı aradı
        Pervin Buldan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı aradı
        Özel: Partimiz barışın yanındadır
        Özel: Partimiz barışın yanındadır
        Kyle Walker-Peters, Beşiktaş'ta!
        Kyle Walker-Peters, Beşiktaş'ta!
        Bahçeli: Fevkalade önemde günler yaşanmaktadır
        Bahçeli: Fevkalade önemde günler yaşanmaktadır
        AK Partili Çelik: Kritik eşik geçilmiştir
        AK Partili Çelik: Kritik eşik geçilmiştir
        Osimhen için yeni teklif!
        Osimhen için yeni teklif!
        143 bin müşterinin verileri çalındı!
        143 bin müşterinin verileri çalındı!
        Halil Ergün: Kendimizi güvende hissettik
        Halil Ergün: Kendimizi güvende hissettik
        İşte Süper Lig'de 2025-2026 sezonu transferleri!
        İşte Süper Lig'de 2025-2026 sezonu transferleri!
        Yiğit Bulut hayatını kaybetti
        Yiğit Bulut hayatını kaybetti
        Bu çizgi filmlerin üzücü hikayelerini biliyor musunuz?
        Bu çizgi filmlerin üzücü hikayelerini biliyor musunuz?
        Kaçak iskeleyi kendisi yıktı
        Kaçak iskeleyi kendisi yıktı
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Bu hastalıklar tatili zehir etmesin!
        Bu hastalıklar tatili zehir etmesin!