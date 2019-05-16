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Silahı gören kaçtı, soyguncu kasayı açamadı!

İHA

ABD'nin Miami kentinde bir restoran zincirinin şubesine giren silahlı soyguncu, silahtan korkan çalışanların kaçması üzerine kasayı açamayıp eli boş geri döndü. Çalışanların korkup kaçması, mağazanın soyulmasını önledi.

soyguncu

ABD'nin Florida eyaletinin Miami kentinde Babe ilçesinde bulunun dünyaca ünlü bir restoran zincirinin şubesinde soygun girişimi gerçekleşti. Babe Emniyeti tarafından yayınlanan görüntülerde silahlı bir soyguncu, restoranda bulunan çalışanlara tabanca doğrultarak para istediği görülüyor. Ancak restoran çalışılanlarının silahtan korkup kaçması üzerine, soyguncu restoranda yalnız kaldı. Soyacak kimse kalmayınca kasaya yönelen hırsız yüksek teknolojili kasayı bir türlü açamadı. İstediğini elde edemeyen soyguncu olay yerinden kaçtı.  

 

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