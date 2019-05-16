ABD'nin Florida eyaletinin Miami kentinde Babe ilçesinde bulunun dünyaca ünlü bir restoran zincirinin şubesinde soygun girişimi gerçekleşti. Babe Emniyeti tarafından yayınlanan görüntülerde silahlı bir soyguncu, restoranda bulunan çalışanlara tabanca doğrultarak para istediği görülüyor. Ancak restoran çalışılanlarının silahtan korkup kaçması üzerine, soyguncu restoranda yalnız kaldı. Soyacak kimse kalmayınca kasaya yönelen hırsız yüksek teknolojili kasayı bir türlü açamadı. İstediğini elde edemeyen soyguncu olay yerinden kaçtı.