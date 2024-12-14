Şili'de 6,4 büyüklüğünde deprem
Şili'nin Curico eyaletine bağlı Molina kentinde 6,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yerin 110 kilometre derinliğinde gerçekleşen depremle ilgili can kaybı ve hasar olmadığı belirtildi
Güney Amerika ülkesi Şili'de, 6,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezi, merkez üssü Curico eyaletine bağlı Molina kenti olan 6,4 büyüklüğündeki depremin, yerin 110 kilometre derinliğinde gerçekleştiğini bildirdi. AA'nın haberine göre; yetkililer, deprem nedeniyle can kaybı ve hasar olmadığını belirtti.
Sarsıntı, başkent Santiago başta olmak üzere Coquimbo, Araucania, Valparaiso, Libertador Gral ve Biobio'da hissedildi.
*Haberde AA'nın arşiv görseli kullanılmıştır.