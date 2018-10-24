Teknoloji denilince ilk akla gelen yer olan Silikon Vadisi, özellikle son yıllarda neredeyse İranlıların yönettiği şirketlerin de merkezi haline geldi. Twitter’ından, eBay’ine; Uber’inden, Intel, Facebook ve Amazon’una en büyük teknoloji şirketlerinin en kritik pozisyonlarında artık onlar var. Peki kim bu kişiler? Nereden nereye geldiler? İşte Silikon Vadisi’ne yön veren İranlılar… Habertürk’ten Necdet Çalışkan’ın haberi...
Dara Khosrowshahi / Uber CEO’su
1969’da İran’da doğdu, ailesiyle birlikte İran İslam Devrimi’nden kısa bir süre önce 1978’de ülkesinden ayrıldı. 2005-2017 yılları arasında tatil sitesi Expedia’nın CEO’luğunu yapmasının ardından geçen yılın Ağustos ayında Uber’in CEO’su oldu.
Omid Kordestani / Twitter Yönetim Kurulu Başkanı
1963 yılında İran’da doğdu. Babasının ölümünün ardından 1976 yılında ABD’ye göç etti. 1984’te HP ile başladığı Silikon Vadisi kariyerinde hızla yükselerek, 1999’da Google’a 11. çalışan olarak adım attı. Jack Dorsey’in kurduğu Twitter’a CEO olarak geri, dönmesinin ardından şirketin ilk icraatı da Kordestani’yi Google’dan yönetim kurulu başkanı olarak transfer etmek oldu.
Pierre Omidyar / eBay’in Kurucusu
Fransa’ya göç eden bir ailenin çocuğu olarak 1967’de Paris’te doğdu. ABD’de üniversite eğitimini tamamlamasının ardından Apple’da da bir süre çalışan Omidyar, 1994’te kullanıcıların online olarak açık artırma tekliflerini listeleyebileceği bir bilgisayar programı yazmaya başladı. Bu programı ilkk olarak kişisel web sitesinde denemesinin ardından 1995 yılında eBay’i kurdu.
Arash Ferdowsi / Dropbox Kurucu Ortağı
1985 yılında ABD’de Kansas’da dünyaya geldi. Babası İran devriminden sonra ABD’ye göç eden Tebrizli bir emlakçı olan Ferdowsi, Massachusetts Institute of Technology’de (MIT) bilgisayar bilimleri okudu. 2007 yılında bulut depolama servisi Dropbox’ı kurdu.
Sean Rad / Tinder Kurucu Ortağı
1970’li yıllarda Los Angeles’e göç eden İranlı bir ailenin çocuğu olarak 1986 yılında doğdu. 14 yaşından bu yana yakın arkadaşı olan İsrailli Justin Mateen ile birlikte 2012 yılında çöpçatanlık ve tanışma uygulaması Tinder’i kurdu.
Amir Khosrowshahi / Intel Başkan Yardımcısı
Uber CEO’su Dara Khosrowshahi’nin kuzeni olan Amir Khosrowshahi, 2014 yılında kurduğu yapay zeka yazılımları şirketi Nervana’yı 2016 yılında 408 milyon dolara Intel’e sattı. Ardından Intel’in Yapay Zeka Ürünleri Grubu’ndan Sorumlu Başkan Yardımcısı ve Baş Teknoloji Sorumlusu (CTO) koltuğuna oturdu.
Babak Parviz / Amazon Başkan Yardımcısı
1973 yılındaTahran’da doğdu. Google’ın akıllı gözlüğü Google Glass’ın geliştirici ekibinin başındaki görevinden 2014 yılında ayrıldı. Ardından e-ticaret devi Amazon’un başkan yardımcısı oldu.
Amin Zoufonoun / Facebook Başkan Yardımcısı
1971 yılında Tahran’da doğdu. Müzisyen bir kökenden gelen (dedesi ünlü tar yapımcısı Habib Zoufonoun ve babası İranlı ünlü keman sanatçısı Mahmoud Zoufonoun) Amin Zoufonoun’un ailesi 1976’da ABD’ye göç etti. 2003-2011 yılları arasında Google’da çalıştı. 2011 yılından bu yana Facebook’ta bulunan Amin Zoufonoun, şirketin kurumsal gelişmeden sorumlu başkan yardımcısı olarak sosyal ağın Oculus başta olmak üzere önemli satın almalarında da kritik rol oynadı.
Shervin Pishevar / Virgin Hyperloop One Kurucu Ortağı
1974 yılında Tahran’da doğdu. İran İslam Devrimi’nin ardından göç ettiği ABD’deki ilk işi taksi şoförlüğü oldu. Airbnb, Slack, Uber ve Tumblr gibi birçok girişimin yatırıcımları arasında yer alan Pishevar, 2014 yılında özel bir tüp içinde hızlı ulaşım sistemi sağlamaya odaklanan Virgin Hyperloop One şirketini kurdu. Bu şirketin aynı zamanda yönetim kurulu başkanı olarak da göreb yapan Pishevar, kendisine yönelik cinsel taciz suçlamalarının ardından bu görevinden istifa etti.
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