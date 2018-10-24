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Shervin Pishevar / Virgin Hyperloop One Kurucu Ortağı

1974 yılında Tahran’da doğdu. İran İslam Devrimi’nin ardından göç ettiği ABD’deki ilk işi taksi şoförlüğü oldu. Airbnb, Slack, Uber ve Tumblr gibi birçok girişimin yatırıcımları arasında yer alan Pishevar, 2014 yılında özel bir tüp içinde hızlı ulaşım sistemi sağlamaya odaklanan Virgin Hyperloop One şirketini kurdu. Bu şirketin aynı zamanda yönetim kurulu başkanı olarak da göreb yapan Pishevar, kendisine yönelik cinsel taciz suçlamalarının ardından bu görevinden istifa etti.