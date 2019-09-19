"Her şey yolunda"

Habertürk'ten Akif Yaman'ın haberine göre; 88. İzmir Enternasyonal Fuarı (İEF) konserlerinin konuğu şarkıcı Simge Sağın oldu. Tarzı, tavrı ve şarkıları ile adından söz ettiren Sağın, giydiği açık yeşil elbisesi ve güzelliği ile müzikseverleri büyüledi.