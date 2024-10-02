Sinan Ateş davasında karar
Eski Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Başkanı ve Hacettepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Sinan Ateş'in öldürülmesine ilişkin 22 sanıklı davada karar açıklandı. Tetikçi Eray Özyağcı, kurye Vedat Balkaya, keşifçi Suat Kurt ve azmettiriciler Tolgahan Demirbaş ile Doğukan Çep'e ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi. Davada Serdar Öktem hakkında ise adli kontrol şartıyla tahliye kararı çıktı.
Eski Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Başkanı ve Hacettepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Sinan Ateş'in öldürülmesine ilişkin 22 sanığın yargılanmasına devam edildi.
Ankara 32. Ağır Ceza Mahkemesince, Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'ndeki salonda görülen duruşmaya, sanıklar, müşteki Sinan Ateş'in ailesi ile taraf avukatları katıldı.
Davanın bugünkü duruşmasında mahkeme heyeti kararını açıkladı.
Tetikçi Eray Özyağcı'ya 'tasarlayarak kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet ve Selman Bozkurt'a yönelik 'kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan 13 yıl hapis cezası verildi.
Özyağcı'yı motorla olay yerinden kaçıran kurye Vedat Balkaya, ofis önünde keşif yapan Suat Kurt, azmettici Doğukan Çep ve eski Ülkü Ocakları Genel Merkez Yöneticisi Tolgahan Demirbaş ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.
Serdar Öktem hakkında ise adli kontrol şartıyla tahliye kararı verildi.
SİNAN ATEŞ'İN AİLESİNE SALDIRI
Duruşmaya verilen arada, Mertcan Kılıç adlı kişi, kafeterya bölümünde Sinan Ateş'in ablası Selma Ateş Kazanç'a yumruklu saldırıda bulundu.
Kılıç, güvenlik güçleri tarafından göz altına alınırken, saldırıda hafif yaralanan Selma Ateş Kazanç'a, sağlık ekipleri müdahale etti.
Olayın ardından Sinan Ateş'in annesi Saniye Ateş fenalaştı. Sinan Ateş'in eşi Ayşe Ateş, sağlık ekiplerinin yanına gelerek, Selma Ateş Kazanç ve Saniye Ateş'in sağlık durumu hakkında bilgi aldı. Ayşe Ateş, yaşananlara tepki göstererek, "Sinan Ateş'i öldürdünüz, bizi de mi öldüreceksiniz?" ifadesini kullandı.
Selma Ateş Kazanç da tedavisinin ardından olayla ilgili şunları söyledi:
"Bu saldırıya uğrayacağımızı biliyordum. Bunun sinyallerini alıyorduk. Bunun, kararın verileceği zaman yapılması 'adalet nerede' sorusunu bize tekrar sorduruyor. Buradan çıktığım anda tekrar saldırıya uğrayacağımı biliyorum."
Ateş, saldırıdan sorumlu tuttuğu kişilerin isimlerini avukatına verdiğini, bu kişiler hakkında soruşturma başlatılmasını istediğini dile getirdi.
ÖZGÜR ÖZELE KÜFÜR VE HAKARET
Duruşma başlamadan önce tutuklu sanıklardan Suat Kurt'un avukatı müvekkiliyle görüşmek istedi. Jandarma ekipleri görüşmeye izin vermeyerek, "Mahkeme heyetinden izin almanız gerekir" dedi.
Bunun üzerine Kurt, CHP Genel Başkanı Özel'e yönelik, küfür ve hakaretlerde bulundu. Jandarma ekipleri Kurt'u duruşma salonundan çıkardı.
Mahkeme heyeti geldikten sonra Kurt'un avukatı heyetten görüşme talebinde bulundu ve görüşmeye izin verildi.
Duruşma sanık avukatlarının savunması ile devam etti.
GAZETECİLERİ TEHDİT EDEN SANIK ERAY ÖZYAĞCI HAKKINDA SUÇ DUYURUSU
Dünkü duruşmada da salondan çıkarılırken gazetecilere eli ile 'silah' işareti yaparak tehdit eden tutuklu sanık Eray Özyağcı hakkında suç duyurusunda bulunulmasına karar verilmişti.
SANİYE ATEŞ VE SELMA ATEŞ HAKKINDA SUÇ DUYURUSU
MHP Genel Başkan Yardımcıları İzzet Ulvi Yönter ve Semih Yalçın, Sinan Ateş'in annesi Saniye ve ablası Selma Ateş hakkında suç duyurusunda bulundu.
Eski Ülkü Ocakları Genel Başkanı Sinan Ateş, 30 Aralık 2022 tarihinde Ankara'nın Çankaya ilçesindeki Çukurambar semtinde uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetmişti.