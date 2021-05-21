"ELİNDEN ZOR KURTULDUM"

54 yaşındaki O'Connor, şarkıcıya yönelik suçlamasında şu ifadeleri kullandı:

Söz konusu malikanede Prince'in fiziksel şiddetine ve tacizine uğradıktan sonra gece yarısı bir fırsatını bulup oradan yaya olarak dışarı kaçtım. O gece Prince'in elinden zor kurtuldum. Prince bana röportajlarımda küfür ettiğim gerekçesiyle fiziksel saldırıda bulundu. Ama o aslında kadınları şiddetli bir şekilde taciz eden biriydi.

Prince o gece bana daha sert yumruk atabilmek için yastık savaşı yapmayı da önerdi. Yaşadığım şoku ve dehşet dolu dakikaları hala ürpererek hatırlıyorum. Ben olay gecesi malikaneden yaya olarak kaçtıktan sonra Prince beni otomobiliyle takip ederek otoyolda da kovaladı. Neyse ki kaçmayı başardım.