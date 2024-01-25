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        Sinop'ta Cumhuriyet'in 100. yılı etkinliklerinde başarı gösteren personele başarı belgesi

        Sinop Valiliğince Cumhuriyetin kuruluşunun 100. yılında düzenlenen etkinliklerde görev alan bazı kurum görelilerine başarı belgesi verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.01.2024 - 17:12 Güncelleme: 25.01.2024 - 17:22
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        Sinop'ta Cumhuriyet'in 100. yılı etkinliklerinde başarı gösteren personele başarı belgesi
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        Sinop Valiliğince Cumhuriyetin kuruluşunun 100. yılında düzenlenen etkinliklerde görev alan bazı kurum görelilerine başarı belgesi verildi.

        Sinop Emniyet Müdürlüğü Konferans Salonu'nda düzenlenen ödül töreni, sinevizyon gösterimiyle başladı.

        Törende konuşan Vali Mustafa Özarslan, Cumhuriyet'in kuruluşunun 100. yıl dönümü etkinliklerinin Cumhuriyet'in şanına yakışır şekilde "100. Yılda 100 Etkinlik" programlarıyla coşkuyla kutlandığını söyledi.

        Cumhuriyetin bugüne kadar süregelen köklü geçmişine katkıda bulunmanın sorumluluk duygusu ve yüce duygular gerektirdiğini belirten Özarslan, şöyle devam etti:

        "Sizlerde bu duyguları ve görev aşkını gördüm. Sizler, bu sorumluluğu en üst düzeyde yerine getirerek, bu anlamlı etkinliklerin başarılı şekilde gerçekleşmesine katkıda bulundunuz. En samimi, en içten yüce duygularla kutlamalarda görev aldınız. Etkinliklerimizin her aşamasında, titizlikle ve özveriyle çalışan siz değerli görevlilerimizin ortaya koyduğu üstün çaba ve gayret takdire şayandı."

        Vali Özarslan, Cumhuriyet'in kuruluşunun 100. yılının Türkiye Yüzyılı'nın başlangıcı olduğuna işaret ederek, "Hep birlikte 100. yıla şahit olduk, ikinci 100 yıla adım atmak bize nasip oldu, büyük bir gayretle omuz omuza vererek. Cumhuriyetimizin ikinci asrını Türkiye Yüzyılı ile taçlandıracağız." diye konuştu.

        Törene, Vali Yardımcısı Abdullah Şahin, İl Jandarma Komutanı Jandarma Kıdeli Albay Ferhat Kuran, İl Emniyet Müdürü Tarıkhan Çetiner, daire müdürleri ve görevliler katıldı.

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        Galeri
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