Ayancık'ta çiftçilere meyve fidanı dağıtıldı Sinop'un Ayancık ilçesinde Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından çiftçilere 800 armut fidanı dağıtıldı.

Sinop'un Ayancık ilçesinde Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından çiftçilere 800 armut fidanı dağıtıldı.

Aşağıköy İlkokulunda gerçekleştirilen düzenlenen programda konuşan Kaymakam Recep Hasar, ilçede önemli projeler hayata geçirdiklerini bunlardan birinin de fidan dikimi olduğunu söyledi.

Fırıncık armudu çeşitlini korumak ve yaygınlaştırmayı hedeflediklerini ifade eden Hasar, şu ifadeleri kullandı:

"Proje kapsamında yetiştirilen fidanlar çiftçilerimize ücretsiz dağıtılarak en küçük 1 dekarlık bahçeler haline getirilecektir. 2024 yılında bin ve 2025 yılında 3 bin fidan üretimi yapılarak destekler devam edecektir. Proje süresi içerisinde çiftçilere budama, ilaçlama, sulama, gübreleme eğitimleri verilerek yetiştiricilik hususunda geliştirilecek, aynı zamanda aşılama kursları verilerek usta aşıcılar yetiştirilecek olup projenin sürdürülebilirliği sağlanacaktır."