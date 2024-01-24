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        Gazeteci yazar Uğur Mumcu Sinop'ta anıldı

        Ankara'da 24 Ocak 1993'te otomobiline yerleştirilen bombanın patlatılması sonucu yaşamını yitiren gazeteci yazar Uğur Mumcu, ölümünün 31. yılında Sinop'ta anıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.01.2024 - 14:20 Güncelleme: 24.01.2024 - 14:35
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        Gazeteci yazar Uğur Mumcu Sinop'ta anıldı
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        Ankara'da 24 Ocak 1993'te otomobiline yerleştirilen bombanın patlatılması sonucu yaşamını yitiren gazeteci yazar Uğur Mumcu, ölümünün 31. yılında Sinop'ta anıldı.

        Anma töreni kapsamında Uğur Mumcu Meydanı'nda toplanan vatandaşlar, saygı duruşunda bulunduktan sonra ve İstiklal Marşı’nı okudu.

        Törende konuşan Sinop CHP Merkez ilçe Başkanı Samet Bayrak, Uğur Mumcu'nun cesur kalemini susturan terör eyleminin arkasındaki karanlık güçler ve karanlık ellerin 31 yıldır ortaya çıkarılamadığını öne sürdü.

        Uğur Mumcu'nun yolsuzlukları açığa çıkarmaktan hiçbir zaman çekinmediğini belirten Bayrak, "Canı pahasına doğruları yazdı, baskıya ve tehdide boyun eğmeyen, olayların üzerine korkusuzca giden, Türkiye'nin aydınlık yüzü Uğur Mumcu'nun temsil ettiği değerlere ve gazetecilik ilkelerine çok daha fazla ihtiyacımız var." dedi.

        Konuşmanın ardından Uğur Mumcu heykeline karanfil bırakıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sinop haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sinop Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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