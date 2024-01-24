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        Sinop'ta asayiş uygulaması yapıldı

        Sinop'ta, 'güvenli sokaklar, mutlu şehir uygulaması' gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.01.2024 - 11:11 Güncelleme: 24.01.2024 - 11:11
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        Sinop'ta asayiş uygulaması yapıldı
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        Sinop'ta, 'güvenli sokaklar, mutlu şehir uygulaması' gerçekleştirildi.

        İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 'güvenli sokaklar, mutlu şehir uygulaması' kapsamında, şok uygulama yapıldı.

        Uygulamada, 10 bin 302 şahıs, 8 bin 614 araç, 222 umuma açık işyerinin kontrol edildi.

        Denetimlerde, 6 aranan şahıs, 7 tabanca, 1 tüfek, 30 bin makaron, 62 mermi, 3 bıçak, 13 sentetik ecza maddesi, 11 kenevir tohumu, 4,71 gram esrar maddesi, 17 uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi.

        Ayrıca denetimlerde 17 şüpheli hakkında yasal işlem başlatıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sinop haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sinop Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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