Sinop'ta çocuklar tiyatro oyunu izledi

Sinop'un Gerze ilçesinde "Wili Wonka Kardeşlerin Masal Yolculuğu" tiyatro oyunu çocuklarla buluşturuldu.

Orelet Çocuk Tiyatrosu ekibinin sergilediği oyun, Gerze Belediyesi Sedat Işıdı Kültür ve Sanat Merkezi'nde sahnelendi.

Çocukların ilgiyle izlediği oyun, beğeni topladı.

Gerze Belediye Başkanı Cevat Şensoy, "Çocuklarımıza karne hediyesi olarak ücretsiz sergilenen müzikli danslı çocuk oyununda evlatlarımız gönüllerince eğlendi." ifadesini kullandı.

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