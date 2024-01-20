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        Sinop'ta çocuklar tiyatro oyunu izledi

        Sinop'un Gerze ilçesinde "Wili Wonka Kardeşlerin Masal Yolculuğu" tiyatro oyunu çocuklarla buluşturuldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.01.2024 - 18:18 Güncelleme: 20.01.2024 - 18:20
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        Sinop'ta çocuklar tiyatro oyunu izledi
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        Sinop'un Gerze ilçesinde "Wili Wonka Kardeşlerin Masal Yolculuğu" tiyatro oyunu çocuklarla buluşturuldu.

        Orelet Çocuk Tiyatrosu ekibinin sergilediği oyun, Gerze Belediyesi Sedat Işıdı Kültür ve Sanat Merkezi'nde sahnelendi.

        Çocukların ilgiyle izlediği oyun, beğeni topladı.

        Gerze Belediye Başkanı Cevat Şensoy, "Çocuklarımıza karne hediyesi olarak ücretsiz sergilenen müzikli danslı çocuk oyununda evlatlarımız gönüllerince eğlendi." ifadesini kullandı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

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