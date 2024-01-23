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        Gerze Belediyesi ile ilçe Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliği protokolü

        Gerze Belediyesi ile ilçe Milli Eğitim Müdürlüğü arasında yeni dönem kursların başlatılması için iş birliği protokolü imzalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.01.2024 - 17:22 Güncelleme: 23.01.2024 - 17:35
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        Gerze Belediyesi ile ilçe Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliği protokolü
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        Gerze Belediyesi ile ilçe Milli Eğitim Müdürlüğü arasında yeni dönem kursların başlatılması için iş birliği protokolü imzalandı.

        Gerze Belediyesinden edinilen bilgiye göre, Halk Eğitim Merkezi'nde açılan kurslarda çini işlemeciliği, model gemi yapımı, müzik, bendir eğitimi, futbol ve voleybol gibi bölümlerde eğitim verileceği öğrenildi.

        Gerze Belediye Başkanı Cevat Şensoy, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Gerze İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ile yaptıkları protokol kapsamında yeni dönem kurslarının başladığını ifade ederek, "Gerze kültürel ve sanatsal faaliyetleriyle öncü bir ilçe konumunda. İlçemizde bu faaliyetlerin sürdürülmesi hususunda bizlerden desteğini esirgemeyen Gerze İlçe Milli Eğitim Müdürü Yılmaz Ceylan ve Gerze Halk Eğitimi Merkezi'ne teşekkürlerimi iletiyorum." İfadelerini kullandı.

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