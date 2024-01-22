Sinop'ta uyuşturucu operasyonunda 1 kişi yakalandı

Sinop'un Boyabat ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli gözaltına alındı.

Boyabat İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince kent merkezinde durdurulan bir araçta ve içerisindeki 1 kişinin üzerinde arama yapıldı.

Aramalarda 10 adet kenevir tohumu, 3,95 gram esrar, ruhsatsız tabanca ve çok sayıda tabanca mermisi ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelinin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

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