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        Sinop'ta uyuşturucu operasyonunda 1 kişi yakalandı

        Sinop'un Boyabat ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.01.2024 - 16:40 Güncelleme: 22.01.2024 - 16:52
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        Sinop'ta uyuşturucu operasyonunda 1 kişi yakalandı
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        Sinop'un Boyabat ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli gözaltına alındı.

        Boyabat İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince kent merkezinde durdurulan bir araçta ve içerisindeki 1 kişinin üzerinde arama yapıldı.

        Aramalarda 10 adet kenevir tohumu, 3,95 gram esrar, ruhsatsız tabanca ve çok sayıda tabanca mermisi ele geçirildi.

        Gözaltına alınan şüphelinin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sinop haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sinop Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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