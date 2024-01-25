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        Sinop'ta "Köyümde Yaşamak İçin Bir Sürü Nedenim Var" projesi

        Sinop'ta "Köyümde Yaşamak İçin Bir Sürü Nedenim Var" projesinin 2026 yılına kadar uzatılmasına ilişkin iş birliği protokolü, Sinop Valisi Mustafa Özarslan tarafından imzalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.01.2024 - 13:36 Güncelleme: 25.01.2024 - 13:42
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        Sinop'ta "Köyümde Yaşamak İçin Bir Sürü Nedenim Var" projesi
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        Sinop'ta "Köyümde Yaşamak İçin Bir Sürü Nedenim Var" projesinin 2026 yılına kadar uzatılmasına ilişkin iş birliği protokolü, Sinop Valisi Mustafa Özarslan tarafından imzalandı.

        Sinop Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, Valilikte yapılan törende, kentte küçükbaş hayvancılığı geliştirmek, küçükbaş hayvan alımı ve işletme giderleri için üreticilere finansman destek sağlamak amacıyla başlatılan projenin uzatıldığı belirtildi.

        Vali Mustafa Özarslan başkanlığında yapılan toplantıda, "Köyümde Yaşamak İçin Bir Sürü Nedenim Var" projesinden faydalanan Saraydüzü, Erfelek ve Boyabat ilçelerindeki üreticilerle ilgili bilgi paylaşıldı.

        Özarslan, üretici olmayı seçen ve hayvancılık yapmak için köyüne dönen vatandaşlara valilik olarak destek vermeye devam edeceklerini vurguladı.

        Toplantıya, Özarslan'ın yanı sıra İl Tarım ve Orman Müdürü Fatih Önlem, Hayvan Sağlığı ve Yetiştiriciliği Şube Müdürü Mehmet Fatih Şahin ve Ziraat Bankası Sinop Şube Müdürü Hediye Defne Kaptangil de katıldı.

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