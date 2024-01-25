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        Gerze Belediye Başkanı Şensoy altyapı çalışmalarını inceledi

        Gerze Belediye Başkanı Cevat Şensoy, belediye ekiplerinin altyapı ve yol çalışmalarını inceledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.01.2024 - 17:17 Güncelleme: 25.01.2024 - 17:25
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        Gerze Belediye Başkanı Şensoy altyapı çalışmalarını inceledi
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        Gerze Belediye Başkanı Cevat Şensoy, belediye ekiplerinin altyapı ve yol çalışmalarını inceledi.

        Şensoy, beraberindeki birim amirleriyle Atatürk, Hamidiye ve 19 Mayıs mahallerinde yapılan altyapı ve yol çalışmalarını inceledi, yetkililerden bilgi aldı.

        Bu sırada vatandaşlarla da bir araya gelen Şensoy, sorun ve talepleri dinledi.

        Şensoy, merkez mahallelerindeki tüm eksikliklerin giderilmesi için hızlı şekilde çalıştıklarını belirtti.

        Galeri
        Galeri

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