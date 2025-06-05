Sinop Tarihi Cezaevi Müzesi kapılarını açıyor

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, edebiyat ve düşünce dünyasından pek çok önemli ismin izlerini taşıyan Sinop Tarihi Cezaevi'nin kapsamlı bir restorasyon sürecinin ardından kapılarını yeniden açtığını bildirdi.

Bakan Ersoy, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Anadolu'nun Alkatrazı özgün dokusuyla artık bir müze: Sinop Tarihi Cezaevi kapılarını yeniden açıyor. Türkiye'nin belleğinde derin izler bırakan, edebiyat ve düşünce dünyamızdan pek çok önemli ismin izlerini taşıyan Sinop Tarihi Cezaevi'ni kapsamlı bir restorasyon sürecinin ardından modern müzecilik anlayışıyla yeniden işlevlendirdik" ifadelerini kullandı.

Ersoy, açıklamasında şunları kaydetti:

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"Yaklaşık 3 bin 500 metrekarelik alanda oluşturduğumuz özel sergileme bölümleriyle yapının tarihsel kimliğini bugüne taşıyor, özgün dokusuna uygun olarak düzenlenen Sinop İç Kalesi yürüyüş yollarıyla bu eşsiz mirası Karadeniz'in silüetiyle buluşturuyoruz. Sinop'a yalnızca bir müze değil, güçlü bir kültür ve hafıza mekanı kazandırıyoruz. Hayırlı olsun."

KÜLTÜR VE MEDENİYET TEMALI SERGİLERLE ZENGİNLEŞTİRİLMİŞ BİR İÇERİK SUNULACAK

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Helenistik Dönem'den bugüne ulaşan Sinop İç Kalesi'nin içinde yer alan cezaevi yapısı, Avrupa Birliği destekli "Ortak Kültürel Miras: Türkiye ve AB Arasında Koruma ve Diyalog İnşası (Faz II)" projesi kapsamında yeniden işlevlendirilerek müzeye dönüştürüldü. 2023'de restorasyonu tamamlanan yapı için 11 Ekim 2024'te teşhir-tanzim ve yürüyüş yolları yapım işi başlatıldı. Samsun Rölöve ve Anıtlar Müdürlüğünce yürütülen çalışmalar kısa sürede tamamlanarak, cezaevi müzesi açılışa hazır hale getirildi. Toplamda 157 milyon lirayı aşan yatırım bedeliyle hayata geçirilen proje kapsamında, 3 bin 469 metrekarelik alanda cezaevi yapısının hatırasını yaşatacak özel bölümler oluşturuldu. Ziyaretçiler, yapı içerisindeki tarihsel izlere tanıklık etmenin yanı sıra kültür ve medeniyet temalı sergilerle zenginleştirilmiş bir içerikle de karşılaşacak. Ayrıca, yapının çevresini saran 4 bin 590 metrekarelik Sinop İç Kalesi üzerindeki yürüyüş yolları da özgün dokusuna uygun biçimde restore edilerek hem kalenin hem de Karadeniz’in eşsiz manzarasına erişim sağlandı.