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Yatak odasında ölümcül yılanlar besliyor!

01.08.2018 - 10:01 | Güncelleme:

Zee isimli bir kadın, evinde 16 tane yılan besliyor. İlk yılanını 14 yaşındayken satın alan genç kadın, sayısız kez ısırılsa da yılanlarından bir türlü vazgeçemiyor...

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    Zee isimli bir kadın 14 yaşındayken bir dükkandan yılan satın aldı. Şimdilerde veterinerde hemşire olmak için eğitim alan 21 yaşındaki kadın, yatak odasında tam 16 tane yılan besliyor.

     

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    Zee yılanları arasında en çok burma pitonu, boğa yılanı, kraliyet pitonu ve kan pitonunu seviyor.

     

     

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    Zee'nin pitonları ayda bir kez büyük tavşanlarla beslenirken, küçük yılanları kemirgenler veya civcivlerle karınlarını doyuruyor.

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    Zee baktıkları yılanlar içerisinde en çok Scarlet adını verdiği Burma pitonunu seviyor. Söylediğine göre beyaz ve sarı renklerindeki dev piton, korkusuz kadının gurur kaynağı ve neşesi....

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    Genç kadın oldukça sinirli canlılar olmalarına rağmen yılanların öldürmeye meyilli olmadıklarını ekliyor. 

     

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    Zee sayısız kez ısırılsa da, evcil hayvanlarının ona ciddi zararlar vereceğini düşünmüyor.

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    ÇİNLİLERİN GARİP EVCİL HAYVANLARI

    Çinlilerin sosyal medya hesaplarından paylaştığı ilginç evcil hayvanları görenleri ürkütüyor. 

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    İşte o kareler...

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    SOKAĞA KAPLANIYLA ÇIKTI!

    Rusya'nın Samara şehrinde bir adamın kaplanını yürüyüşe çıkardığını fark edenler büyük korku yaşadı.

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    Kaplan ve sahibinin gezintisi, yoldan geçen bir araçtan görüntülendi.

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    Kan dondurucu gezintinin fotoğraflarının sosyal medyada yayılmasının ardından, bazıları adamın hayvan eğiticisi Artur Bagdasarov olduğunu, kaplanın ise sirklerde yer aldığını iddia etti. Kaplanın sakin olduğu kaydedilirken olay sonucu kimsenin yaralanmadığı bildirildi.

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    İşte dünyanın en sıradışı evcil hayvanları...

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YORUMLAR 1
  • Misafir 23 dakika önce
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